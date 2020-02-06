مجلة فرنسية: مضاعفات جراحة الليزر الخاصة بالعيون دفعت امرأة للانتحار

وفي تقرير نشرته مجلة "سامنترس" الفرنسية قال الكاتب لونجي ميشو إنه مر عام تقريبا على انتحار جيسيكا ستار عالمة الأرصاد الجوية في تلفزيون ديترويت، ويقول زوجها إنها انتحرت بسبب المضاعفات المتعلقة بجراحة الليزر الانكسارية الأخيرة.

تكون جراحة الليزر ناجحة في 95% من الحالات، لكن هذه العملية يمكن أن تتحول إلى كابوس بسبب بعض المضاعفات.

وتبين أن هذه المضاعفات ليست نادرة كما نعتقد، وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى مخاطر هذه العملية في عام 2018، للتنبيه والتحذير من الآثار المحتملة التي يعاني منها بعض المرضى الذين خضعوا لها.

تحسين التكنولوجيا

تهدف جراحة العين الانكسارية إلى تعديل القرنية، أي الجزء الأمامي والواضح من العين، لتصحيح مشاكل الرؤية الشائعة، مثل قصر النظر وطوله واللابؤرية.

وتقوم الجراحة على فكرة التخلص من النظارات الطبية، وقدم أول إجراء في أميركا الشمالية عام 1983 وفي ألمانيا عام 1985، ومنذ ذلك الحين أجريت العديد من العمليات، ثم جاءت الجراحة الليزرية.



وأضاف الكاتب أن تقنيات الليزر الأولى التي شاعت كانت نتائجها أفضل وأكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها، لكنها ارتبطت أيضا بعدد معين من المضاعفات، من بينها: ألم شديد بعد الجراحة وفي الأيام التالية، وظهور الهالات والوهج في حالة العلاج البعيد عن المركز، في حين أن سوء أو الإفراط في التصحيح يجعل المريض في حاجة إلى ارتداء النظارات مرة أخرى، هذا إلى جانب الضبابية الدائمة على مستوى القرنية أو تأخر التئام سطحها، مع زيادة احتمال حدوث العدوى.

ومن أجل تحسينها -خاصة لضمان راحة المريض- جرى تطوير تقنيات تسمى الليزك، وذلك منذ فترة التسعينيات.



وفي الليزك يستخدم شعاع الليزر من أجل تصحيح القرنية، وفي هذه التقنية يرفع نسيج من مكانه في القرنية "فلاب" (flap)، ثم يجرى العلاج بالليزر على الجزء الذي تحته من القرنية، ويغير شكلها لتصحيح العيب البصري.