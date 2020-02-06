مجلة فرنسية: مضاعفات جراحة الليزر الخاصة بالعيون دفعت امرأة للانتحار
تكون جراحة الليزر ناجحة في 95% من الحالات، لكن هذه العملية يمكن أن تتحول إلى كابوس بسبب بعض المضاعفات.
وفي تقرير نشرته مجلة "سامنترس" الفرنسية قال الكاتب لونجي ميشو إنه مر عام تقريبا على انتحار جيسيكا ستار عالمة الأرصاد الجوية في تلفزيون ديترويت، ويقول زوجها إنها انتحرت بسبب المضاعفات المتعلقة بجراحة الليزر الانكسارية الأخيرة.
وتبين أن هذه المضاعفات ليست نادرة كما نعتقد، وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى مخاطر هذه العملية في عام 2018، للتنبيه والتحذير من الآثار المحتملة التي يعاني منها بعض المرضى الذين خضعوا لها.
تحسين التكنولوجيا
تهدف جراحة العين الانكسارية إلى تعديل القرنية، أي الجزء الأمامي والواضح من العين، لتصحيح مشاكل الرؤية الشائعة، مثل قصر النظر وطوله واللابؤرية.
وتقوم الجراحة على فكرة التخلص من النظارات الطبية، وقدم أول إجراء في أميركا الشمالية عام 1983 وفي ألمانيا عام 1985، ومنذ ذلك الحين أجريت العديد من العمليات، ثم جاءت الجراحة الليزرية.
وأضاف الكاتب أن تقنيات الليزر الأولى التي شاعت كانت نتائجها أفضل وأكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها، لكنها ارتبطت أيضا بعدد معين من المضاعفات، من بينها: ألم شديد بعد الجراحة وفي الأيام التالية، وظهور الهالات والوهج في حالة العلاج البعيد عن المركز، في حين أن سوء أو الإفراط في التصحيح يجعل المريض في حاجة إلى ارتداء النظارات مرة أخرى، هذا إلى جانب الضبابية الدائمة على مستوى القرنية أو تأخر التئام سطحها، مع زيادة احتمال حدوث العدوى.
ومن أجل تحسينها -خاصة لضمان راحة المريض- جرى تطوير تقنيات تسمى الليزك، وذلك منذ فترة التسعينيات.
وفي الليزك يستخدم شعاع الليزر من أجل تصحيح القرنية، وفي هذه التقنية يرفع نسيج من مكانه في القرنية "فلاب" (flap)، ثم يجرى العلاج بالليزر على الجزء الذي تحته من القرنية، ويغير شكلها لتصحيح العيب البصري.
|معظم مضاعفات الليزك بسيطة (غيتي)
ظهور المضاعفات
تؤثر المضاعفات المختلفة على ما بين 10 و30% من المرضى الذين خضعوا لهذه العملية مقارنة بنسبة 7.7% بعد جراحة الساد (المياه البيضاء).
وعلى الرغم من أن معظم المضاعفات بسيطة وليست لها عواقب دائمة فإن عددا من المرضى يعانون مشاكل بصرية مزمنة أو ألما شديدا بعد العملية بشكل مزمن.
حالة كابوسية
القرنية التي خضعت لعملية بالليزر تعرضت لصدمة وتحتاج إلى التعافي واستعادة وظيفتها الطبيعية، وفي حالة الليزك تقطع القرنية على مستوى الأعصاب الحساسة التي توفر حماية للعين وتلعب دورا في إنتاج دموع جديدة.
وفي غياب هذا الارتجاع البيولوجي تجف العين ويمكن أن يتدهور سطحها، وفي معظم الحالات ستعود الأعصاب المقطوعة إلى وظائفها الطبيعية في فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، لكن بالنسبة لعدد معين من المرضى تتحول هذه الحلقة إلى كابوس.
وتحدث الكاتب عن قصة كارين -وهو اسم مستعار- التي اختارت الجراحة لأسباب عملية وجمالية بعد أن جذبتها العروض الترويجية والسعر الجذاب، فتقدمت إلى مركز الليزر وخضعت للعلاج بسرعة من قبل الطاقم الموجود هناك، وبسرعة أكبر حصلت على موعد لإجراء عملية جراحية في اليوم التالي، ودون تفكير كانت في الموعد للقيام بذلك.
وفي الأيام والأسابيع التي تلت العملية تدهورت صحة عينيها أكثر فأكثر، حيث أصبحت تشعر بألم شديد، بالإضافة إلى احمرار وحساسية للضوء (مما أجبرها على ارتداء نظارات شمسية حتى في الداخل)، فضلا عن صعوبة في النوم، إلى غير ذلك.
في الأثناء، حاول موظفو المركز طمأنتها، مشيرين إلى أن هذه الحالة ستكون مؤقتة، وأنها ليست الوحيدة التي يحدث لها هذا، وكانوا يقولون لها اذرفي دموعا وسوف تلتئم بنفسها، لكن مرت أسابيع دون أي تحسن ملحوظ، مما جعلها تطلب من جديد مقابلة الجراح.
وأشار الكاتب إلى أن الجراح أخبرها أن عينيها قد شفيتا، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء آخر، لقد تسببت لهجته وموقفه في إحباط كارين التي عانت من الشعور بالرفض والحرمان من واقعها وسوء الفهم أيضا.
|العين التي تعاني بالفعل من الجفاف ستزيد العملية الجراحية نسبة جفافها (غيتي)
حالات معينة
تعاني كارين من اعتلال عصبي جراء تلف في الأعصاب المحيطية تسبب في ظهور الأعراض، وحدث هذا نتيجة الليزك، وتبقى أعصاب القرنية متضررة بشكل دائم (مثل الأسلاك الكهربائية العارية) أو تكون قادرة على التجدد ولكنها تقوم بروابط عصبية سيئة، وفي كلتا الحالتين ترسل الأعصاب إشارة ألم ثابتة إلى الدماغ.
وبعد بضعة أسابيع أو أشهر يصبح الألم داخليا، وبالتالي يشارك الدماغ في جعل أعراض المرض مزمنة، وبما أنه لا يوجد أحد يفهم هذه الحالة حقا يتم رفض المرضى ويصاب المريض بالاكتئاب مع تدهور حالته، ويعزى عدم فهم هذه الحالة إلى حقيقة أن هذا المجال جديد في طب العيون وفقا للمجلة، إلى جانب أنه لم يتم توثيقها بشكل كاف في الأعمال العلمية، وتعتبر العلاجات الخاصة بهذه الحالة معقدة وتستغرق وقتا طويلا.
إجراءات ما قبل العملية الجراحية
حتى لا نجد أنفسنا في وضعية كارين يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات، أولا: خذ نصيحة اختصاصي العيون الذي كان يتابعك لفترة طويلة، ثم احصل على رأيين على الأقل قبل إجراء العملية في مراكز مختلفة.
وأفاد الكاتب بأن عوامل خطر معينة قد تقلل فعالية التدخل، فإن العين التي تعاني بالفعل من الجفاف ستزيد الجراحة نسبة جفافها، لذا استشر طبيب العيون الخاص بك لعلاج هذا الجفاف قبل العملية، وانتظر حتى يصبح سطح العين جاهزا للعملية.
ويجب على المرضى الذين يعانون من الأمراض الالتهابية المزمنة الامتناع عن جراحة العين الانكسارية، وكذلك مرضى السكري أو الصداع النصفي الحاد والمزمن يعتبرون مرشحين سيئين.
وأخيرا، يجب أن يمتنع الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري عن إجراء هذا الصنف من العمليات.
كما أن المرضى الذين يعانون من قصر النظر الشديد وكذلك المرضى الذين يعانون من توسع الحدقة عرضة لظهور الهالات بشكل مستمر والإجهاد البصري بعد الخضوع للجراحة، وهو أمر مثير للقلق.
بعد العملية الجراحية
بمجرد إجراء العملية يجب عليك ضمان المتابعة الاحترافية المناسبة وطلب رؤية طبيب عيون في كل فرصة.
في المقابل، يعتبر الموظفون المساعدون حتى لو تم تدريبهم بشكل جيد غير مخولين قانونيا لتشخيص حالتك، ومن المهم عدم إهمال إجراء فحوصات دورية لصحة العين.
وتظل العين التي تعاني من مشكلة قصر النظر الشديد وحتى في حال الخضوع لعملية جراحية عرضة لخطر تمزق الشبكية.
وتبلغ نسبة نجاح عملية جراحة الليزر أكثر من 95% بالنسبة لجميع الحالات، ولتجنب المشاكل المزمنة يجب أن تخضع لتقييم جيد من قبل الطبيب الذي يجب أن يحيطك علما بجميع المعلومات اللازمة في مثل هذه الحالات.
وفي نهاية المطاف لدينا فقط عينان ولا يمكننا استبدالهما، لذلك يجب أن نحافظ عليهما.