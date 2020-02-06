بالفيديو.. جرافات وشاحنات تعقم شوارع كاملة في الصين للوقاية من كورونا

أظهرت مقاطع فيديو تداولها صينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية وهي تعقّم شوارع بأكملها ضد فيروس كورونا الجديد.

وبحسب مقاطع الفيديو، اعتمدت السلطات المحلية في ووهان -التي انطلق منها الفيروس- على جرافات وشاحنات كبيرة، في حين غطى ضباب أبيض ناتج عن مواد التعقيم المستخدمة شوارع المدينة.

يأتي هذا بينما أمرت السلطات الصينية الملايين من سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم إلى حين انتهاء أعمال التعقيم التام لشوارع المدينة ضد الفيروس.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جرافات وشاحنات تعقّم شوارع مدينة هانغشي التي يقطنها 2.7 مليون شخص في إقليم هوبي.

وتستهدف عملية التعقيم الطرق والمتاجر والحدائق العمومية ومراكز التسوق وغيرها من مرافق المدينة، تزامنا مع خلو الفضاءات العامة من السكان.

وتقول تقارير صحفية محلية إن السلطات أمرت السكان بالتزام بيوتهم في هذه المدينة وإغلاق أبواب منازلهم ونوافذها من الساعة التاسعة مساء.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدنية ووهان في الصين أواخر ديسمبر/كانون الأول، وارتفعت حصيلة ضحاياه حتى اليوم الخميس إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد.

وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان.