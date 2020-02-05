تدابير لمنع وصوله إلى شنغهاي.. وفيات فيروس كورونا تقترب من 500

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، الأربعاء، إلى 491 وفاة، بينما اتخذت السلطات إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا الجديد على مسافة غير بعيدة من شنغهاي.

وجاء هذا الإعلان عقب إعلان سلطات مقاطعة هوبي أنها أحصت اليوم 65 حالة وفاة جديدة. وأظهرت أرقام اللجنة الصحية في الصين التي ترصد الوضع الوبائي للفيروس في تقريرها اليومي، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة في الصين إلى 24324 إصابة.

وشهدت الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 3 آلاف و887 إصابة مؤكدة، حالة 431 منها حرجة، و65 حالة وفاة معظمها في مقاطعة هوبي (شرق).

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت آخر أرقام معلنة للضحايا في الصين تشير إلى 425 وفاة، وعدد إصابات مؤكدة بعشرين ألفا و438.

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إجراءات وقائية

وفي مؤشر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أدى إلى وفاة أولى الحالات في هونغ كونغ، اتخذت الصين تدابير وقائية على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

يأتي ذلك بعد يومن من إعلان هونغ كونغ إغلاق كل نقاط العبور البرية باستثناء جسرين، مع الصين القارية، للحد من انتشار الفيروس.

وبعد فرض حجر صحي على قسم كبير من مقاطعة هوبي، اتخذت إجراءات جديدة للحد من التنقّل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على بُعد مئات الكيلومترات من ووهان.

وفي مقدمة هذه المدن، هانغزو التي تبعد حوالي 150 كلم من شنغهاي، إضافة إلى تايزو ووينزو. وبلغ عدد المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد بعد هوبي.