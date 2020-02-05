تدابير لمنع وصوله إلى شنغهاي.. وفيات فيروس كورونا تقترب من 500
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، الأربعاء، إلى 491 وفاة، بينما اتخذت السلطات إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا الجديد على مسافة غير بعيدة من شنغهاي.
وجاء هذا الإعلان عقب إعلان سلطات مقاطعة هوبي أنها أحصت اليوم 65 حالة وفاة جديدة. وأظهرت أرقام اللجنة الصحية في الصين التي ترصد الوضع الوبائي للفيروس في تقريرها اليومي، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة في الصين إلى 24324 إصابة.
وشهدت الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 3 آلاف و887 إصابة مؤكدة، حالة 431 منها حرجة، و65 حالة وفاة معظمها في مقاطعة هوبي (شرق).
واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت آخر أرقام معلنة للضحايا في الصين تشير إلى 425 وفاة، وعدد إصابات مؤكدة بعشرين ألفا و438.
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إجراءات وقائية
وفي مؤشر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أدى إلى وفاة أولى الحالات في هونغ كونغ، اتخذت الصين تدابير وقائية على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
يأتي ذلك بعد يومن من إعلان هونغ كونغ إغلاق كل نقاط العبور البرية باستثناء جسرين، مع الصين القارية، للحد من انتشار الفيروس.
وبعد فرض حجر صحي على قسم كبير من مقاطعة هوبي، اتخذت إجراءات جديدة للحد من التنقّل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على بُعد مئات الكيلومترات من ووهان.
وفي مقدمة هذه المدن، هانغزو التي تبعد حوالي 150 كلم من شنغهاي، إضافة إلى تايزو ووينزو. وبلغ عدد المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد بعد هوبي.
|السلطات اليابانية فرضت حجرا صحيا على السفينة بعد تأكد وجود إصابات (غيتي)
مصابون وحجر
في هذه الأثناء، أكدت السلطات اليابانية أن هناك عشرة ركاب مصابين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية رست في ميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو، بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على السفينة البالغ عدد ركابها وأفراد الطاقم نحو 3700 راكب.
وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، واتخذت السلطات اليابانية هذه الإجراءات بعد أن تبين أن رجلا من هونغ كونغ يبلغ ثمانين عاما كان على متن السفينة نفسها الشهر الماضي وتأكدت إصابته لاحقا بالفيروس، وأعلن وزير الصحة الياباني أنه تم إجراء اختبارات على ثلاثمئة راكب وأن الحالات العشر المؤكدة لأشخاص فوق سن الخمسين.
وفيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.
ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.
يشار إلى أن الصين كشفت عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان (وسط).
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