لأول مرة.. عقار مصمم بالذكاء الاصطناعي سيُختبر على البشر

قال الكاتب ماتيو دولاشارلوري في تقرير نشره موقع "أل.سي.إي" الفرنسي، إنه لأول مرة سيجرى اختبار جزئي لعقار جديد تم تطويره كليا بواسطة جهاز يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، على مجموعة من البشر في تجارب سريرية باليابان، الأمر الذي يعد خطوة مهمة نحو تطوير "التعلم التلقائي" في مجال الطب، وفقا لمجلة "فايننشال تايمز".

العقار الجديد المصمم لعلاج مرضى اضطراب الوسواس القهري، طورته شركة "إيكزيناتيا"، وهي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها في أكسفورد بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع شركة الأدوية اليابانية "داينبون سوميتومو فارما".

وأشار الكاتب إلى أن التصميم الجزئي للعقار استغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات، قبل أن يخضع للتطوير اعتمادا على الذكاء الاصطناعي في مرحلة الاختبار التي دامت 12 شهرا فقط.

يشار إلى أن تكلفة تطوير علاج جديد بالطرق التقليدية يبلغ نحو 2.35 مليار يورو، وفقا لما ذكرته المجلة الاقتصادية البريطانية.

ولكن، بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون اكتشاف عقاقير جديدة أسرع وأقل تكلفة، علاوة على أنه أكثر فعالية. كما يفتح باب الأمل في الحصول على عقاقير استباقية ووقائية وشخصية، لا سيما مع تصميم جرعات دوائية تتكيف مع ملامح الأشخاص.