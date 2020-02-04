أين وصل فيروس كورونا اليوم؟.. تعرف على ذلك

بسبب فيروس كورونا الجديد توفي حتى الآن 425 شخصا أصيب 20 ألفا في الصين، جميعهم تقريبا في إقليم هوبي (وسط) مركز ظهور الفيروس الذي انتقل إلى 25 دولة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتطبق السلطات في الصين تدابير حازمة لوقف انتشار العدوى، بينما اتخذت دول أخرى سجلت إصابات، تدابير لمنع انتشار الفيروس.

وينتمي الفيروس الجديد إلى عائلة الفيروس المسبب لمرض السارس (المتلازمة التنفسية الحادة) ويتطابقان جينيًّا بنسبة 80%.



وثبتت إمكانية انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، لكن العلماء ما زالوا يدرسون مدى سهولة انتقاله.

ونقدم هنا الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان:

الصين:

- بلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي 20.4 ألفا بحسب حصيلة أمس الاثنين، غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، وقد توفي منهم 425 مصابا. وغالبية الوفيات حصلت في إقليم هوبي الواقع وسط البلاد وعاصمته مدينة ووهان.

- سُجلت 17 إصابة في هونغ كونغ، بينها حالة وفاة واحدة. ومعظم المصابين زاروا مدينة ووهان.

- 9 إصابات في ماكاو.

- إصابة واحدة في التيبت.

اليابان: 20 إصابة.

كوريا الجنوبية: 16 إصابة.

تايوان: 10 إصابات.



سنغافورة: 24 إصابة.



تايلند: 19 إصابة.



فيتنام: 10 إصابات.



ماليزيا: 10 إصابات.

الفلبين: سجلت أول وفاة لمصاب بالفيروس، إلى جانب إصابة امرأة قادمة من ووهان.



كمبوديا: إصابة واحدة.



أستراليا: 12 إصابة.



الهند: 3 إصابات.



نيبال: إصابة واحدة.



سريلانكا: إصابة واحدة.

كندا: أربع إصابات.



الولايات المتحدة: 11 إصابة.



ألمانيا: 12 إصابة.



فرنسا: 6 إصابات.



إيطاليا: إصابتان.



إسبانيا: إصابة واحدة.



فنلندا: إصابة واحدة.



السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا: إصابتان.

روسيا: إصابتان.

الإمارات العربية المتحدة: خمس إصابات.