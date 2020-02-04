توقعات بـ 37 مليون إصابة بالسرطان بحلول عام 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية -في أحدث تقرير لها- زيادة عدد الإصابات بالسرطان على مستوى العالم بمقدار الضعف تقريبا بحلول عام 2040.



وجاء في تقرير السرطان العالمي الجديد -الذي يصدر كل خمسة أعوام عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة للمنظمة- أنه خلال عام 2018 بلغ عدد المصابين الجدد بالسرطان 18.1 مليون مصاب، ولقي 9.6 ملايين شخص حتفهم جراء المرض.

ويتوقع التقرير -الذي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للسرطان- أن ترتفع الإصابات الجديدة عام 2040 إلى ما يتراوح بين 29 و37 مليون إصابة. وعزا أحد أسباب هذا التوقع إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

ويعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعا -وفق التقرير- يليه سرطان الثدي وسرطان القولون.

كما أوضح التقرير أن سرطان الرئة من أكثر مسببات الوفاة المرتبطة بالسرطان، يليه سرطان القولون والمعدة. وقد يتأرجح شيوع أنواع السرطانات بشدة بحسب كل دولة.

النجاة

وجاء في تقرير الوكالة أن النجاة من السرطان لها صلة أيضا بوضع الرخاء، حيث تكون فرص النجاة أقل سواء للمصابين بالدول الفقيرة أو الطبقات الفقيرة بالدول الغنية.

وبحسب البيانات، انخفضت احتمالية الوفاة بالسرطان بالدول ذات الدخول المرتفعة خلال الفترة من عام 2000 حتى 2015 بنسبة 20%، في حين انخفضت في البلدان ذات الدخول المنخفضة بنسبة 5% فقط.

وأشار التقرير إلى أن إصابة محدودي الدخل بالدول ذات الدخول المرتفعة بالسرطان على نحو أكثر من أصحاب الدخول المرتفعة تعود إلى عدة عوامل، من بينها فروق في التدخين واستهلاك الخمور والتغذية والسمنة والنشاط الرياضي.

وختمت منظمة الصحة في تقريرها بالقول إن محدودي الدخل يذهبون أغلب الأحيان إلى الطبيب على نحو متأخر، مما يحرمهم من التشخيص المبكر الذي يزيد من احتمالية الشفاء.