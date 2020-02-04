السعودية تبلغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة وتعدم 358 ألف طائر

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة "إتش5أن8" الشديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة -نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية- إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير وسط المملكة، أسفر عن نفوق 22.7 ألف طائر.

عاجل | رويترز عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان: السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 المعدية من إنفلونزا الطيور — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) February 4, 2020

وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

وهذه أول حالة تفش للسلالة الشديدة العدوى في السعودية منذ يوليو/تموز 2018.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يسببه أكثر من 12 نوعا من الفيروسات، ويستهدف الطيور بالأساس، لكنه في حالات نادرة ينتقل إلى البشر، وحينها قد يكون قاتلا.