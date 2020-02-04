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السعودية تبلغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة وتعدم 358 ألف طائر

إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يستهدف الطيور ولكنه قد ينتقل إلى البشر (الجزيرة-أرشيف)
إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يستهدف الطيور ولكنه قد ينتقل إلى البشر (الجزيرة-أرشيف)

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة "إتش5أن8" الشديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

وقالت المنظمة -نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية- إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير وسط المملكة، أسفر عن نفوق 22.7 ألف طائر.

وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

وهذه أول حالة تفش للسلالة الشديدة العدوى في السعودية منذ يوليو/تموز 2018.

يشار إلى أن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يسببه أكثر من 12 نوعا من الفيروسات، ويستهدف الطيور بالأساس، لكنه في حالات نادرة ينتقل إلى البشر، وحينها قد يكون قاتلا.

المصدر : رويترز
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