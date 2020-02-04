السعودية تبلغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة وتعدم 358 ألف طائر
قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الثلاثاء إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة "إتش5أن8" الشديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.
وقالت المنظمة -نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية- إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير وسط المملكة، أسفر عن نفوق 22.7 ألف طائر.
|
وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.
وهذه أول حالة تفش للسلالة الشديدة العدوى في السعودية منذ يوليو/تموز 2018.
يشار إلى أن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يسببه أكثر من 12 نوعا من الفيروسات، ويستهدف الطيور بالأساس، لكنه في حالات نادرة ينتقل إلى البشر، وحينها قد يكون قاتلا.
أهم الأخبار
- لقاء البرهان ونتنياهو.. ارتباك وانقسام في الساحة السياسية بالسودان
- اجتماع لحكومة حمدوك وآخر للمجلس السيادي.. البرهان يكشف تفاصيل لقائه مع نتنياهو
- الخليفة الناصر والسلطان بيبرس أبرز أعضائها واعتُبرت شبيهة التنظيم بـ"جماعة الإخوان".. تعرف على حركة الفتوة في التاريخ الإسلامي
- نصف مليون نازح بإدلب.. الاشتباكات تتواصل وتركيا تتوعد قوات النظام
- أين وصل فيروس كورونا اليوم؟.. تعرف على ذلك