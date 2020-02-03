ما نوع الكمامة التي تحميك من فيروس كورونا؟

د. أسامة أبو الرب

مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين ووصوله إلى العديد من الدول يزداد التركيز على الوقاية من العدوى به، فما هو نوع الكمامة "قناع الوجه" الذي يحمي من فيروس كورونا؟ وما الفرق بين الأقنعة؟ وكيف يتم ارتداؤها؟ وهل تمنع الإصابة بالفيروس؟

بدأ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد، بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات، ولا تزال ووهان في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها.

وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلند وهونغ كونغ وبريطانيا.

وتتوالى التقارير عن نفاد أقنعة الوجه والأقنعة الجراحية من الصيدليات في المدن التي انتشر فيها فيروس كورونا، ومع ذلك فإن هناك انقساما في الآراء بين ما إذا كانت تحمي من كورونا.

فمثلا يقول عالم الفيروسات في جامعة لندن الدكتور ديفيد كارينغتون إن الأقنعة الجراحية (surgical masks) الروتينية التي يستخدمها الجمهور لا تقدم حماية فعالة ضد الفيروسات أو البكتيريا المحمولة في الهواء، كما أنها فضفاضة (أي أنها لا تعزل تماما منطقة الفم والأنف، حيث سيبقى فراغ بين حواف القناع والوجه) ولا يوجد فيها فلتر للهواء، كما أخبر "بي بي سي نيوز".

من جهته، قال الخبير الألماني في مجال الأمراض المعدية برندر زالتسبرغر إن إجراءات حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا -مثل وضع كمامة- غير ضرورية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الخبير الألماني أن ما تعرف بأقنعة الوجه التي تشبه أقنعة الجراحين لم تعد لحماية الإنسان من العدوى، بل يراد منها في الأصل أن تمنع وصول قطرات معدية من الجهاز التنفسي للجراحين إلى منطقة الجراحة.

وشدد زالتسبرغر على أن هذا القناع يكون مجديا ومفيدا عندما يرتديه المصاب بالإنفلونزا لحماية الآخرين من نقل العدوى إليهم، ولكنه لا يحمي كثيرا من يرتديه من نقل العدوى إليه من آخرين.

من جهته، قال الدكتور وليام شافنر اختصاصي الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت في تينيسي لموقع لايف ساينس إن قناع الوجه الجراحي لا يحمي من فيروس كورونا الجديد.

لكنه أشار إلى أنه يمكن لقناع أكثر تخصصا يعرف باسم قناع التنفس "إن 95" (N95 Respirator Mask) أن يحمي من فيروس كورونا الجديد، هذا القناع أكثر سمكا من القناع الجراحي، ولكن يجب ارتداؤه بطريقة معينة.

وتوجد تصنيفات للأقنعة بناء على البيئة التي صممت لها وقدرتها على تصفية الملوثات، ويتكون تصنيف القناع من حرف ورقم كالتالي:

الحرف:

N: يعني أن القناع غير مقاوم للزيوت.

R: القناع مقاوم للزيوت.

P: ضد الزيوت (Oil Proof).

الرقم:

95: يزيل 95% من جميع ملوثات الهواء التي قطرها 0.3 ميكرون وأكبر.

99: يزيل 99% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0.3 ميكرون وأكبر.

100: يزيل 99.97% من جميع ملوثات الهواء بأقطار 0.3 ميكرون وأكبر.

قناع التنفس "إن 95" هو أكثر إحكاما وأكثر فاعلية في الحماية من الأمراض المنقولة بالهواء، وهو يزيل ما يصل إلى 95% من المواد غير الدهنية بحجم 0.3 ميكرون، ولكنه غير فعال في البيئات الزيتية.

وهو فعال ضد البكتيريا والغبار المعلق، وقد وجد أنه يحبط انتشار الأمراض مثل إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور والسل والإنفلونزا، ويستخدم عادة في المستشفيات والمعامل.

استخدام قناع التنفس "إن 95" فعال في الوقاية من العدوى بأمراض المنتقلة عبر الهواء، وقد أظهرت الدراسات أنه فعال جدا في الوقاية من الأمراض الفيروسية، ولكن فقط لدى الأشخاص الذين يرتدون القناع بشكل صحيح، إذ من الصعب ارتداء قناع التنفس "إن 95" من قبل الأشخاص الذين هم ليسوا متخصصين طبيين، مع الإشارة إلى أنه عند ارتدائه بشكل صحيح فإنه يؤدي إلى شعور ساخن وخانق، ولذلك قد يخلعه الكثير من الناس.

يمكن لقناع التنفس "إن 95" أن يقلل خطر الإصابة بعدوى كورونا، ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بشكل صحيح، وبالإضافة إلى ذلك لا يزال يتعين عليك مواصلة الإجراءات الوقائية الأخرى، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وعدم لمس الفم أو الأنف وتجنب المرضى الآخرين.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى قناع التنفس "إن 95" فإنه يمكن استخدام قناع الوجه الجراحي، وهو يقدم حماية أقل من الفيروسات المنقولة بالهواء، ويمكن لف وشاح أو ألياف قطنية أخرى حول أنفك وفمك لإغلاق الفراغ بين حواف القناع والوجه.

ونلخص التوصيات الخاصة باستخدام الكمامات بالتالي:

1- ارتداء قناع يحد من خطر انتقال العدوى ولكنه لا يضمن السلامة.

2- راجع وزارة الصحة في بلدك واستفسر عن نوع الأقنعة التي توصي باستخدامها حاليا.

3- استعمال قناع التنفس "إن 95" أكثر فعالية في الوقاية من العدوى، لكن يجب استشارة الطبيب أولا وتعلم ارتداءه بطريقة صحيحة.

4- الأقنعة الجراحية توفر حماية أقل.

5- عند ارتداء الأقنعة الجراحية يجب اتباع التعليمات، وعند التخلص منها يجب إمساكها من حمالة الأذن، وليس من نفس القناع حتى لا تنتقل الفيروسات من القناع إلى يديك.

6- يجب عدم العبث بقناع الوجه باليدين عبر لمسه أو تحريكه باتجاه العينين، لأنه هذا قد يؤدي إلى نقل الفيروسات إليها.

ختاما، نذكر بالإرشادات العامة للوقاية من العدوى:

1- لا تلمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة.

2- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية.

3- ابق في المنزل عندما تكون مريضا.

4- تغطية الفم أثناء السعال أو العطس بمنديل، ثم رميه في سلة المهملات.

5- نظف وطهر الأشياء والأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.

6- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وفي حالة عدم توفر الصابون والماء استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.