ما فوائد تمارين الكارديو‬‬؟

قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن تمارين‬ ‫الكارديو (Cardio Training) لها فوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على‬ ‫حرق الدهون وإنقاص الوزن، كما أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة‬ ‫والجهاز القلبي الوعائي. ‬

‫وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية الألمانية أن تمارين الكارديو تعمل‬ ‫أيضا على تحسين قوة التحمل وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة، ومن‬ ‫ثم الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، مما يحد من اضطرابات النوم مثلا. ‬

‫وأوضح فروبوزه أن تمارين الكارديو تشمل القفز بالحبل وركوب الدراجة‬ ‫الهوائية والسباحة والمشي والركض، وكذلك التدريب على جهاز المشي‬ (Treadmill)، مشيرا إلى أن هذه التمارين تعتمد على المجهود البدني‬ ‫العالي، مما يعمل على زيادة معدل ضربات القلب والتنفس. ‬

‫ولتحقيق الاستفادة المرجوة، ينبغي ممارسة تمارين الكارديو بمعدل ثلاث إلى أربع ‬ ‫مرات أسبوعيا، مع مراعاة ممارسة تمارين تقوية العضلات معها، واتباع نظام‬ ‫غذائي صحي أيضا.