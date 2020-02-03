البث الحي
ابحث

ما فوائد تمارين الكارديو‬‬؟

تمارين الكارديو تساعد على حرق الدهون (الألمانية)
تمارين الكارديو تساعد على حرق الدهون (الألمانية)

قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن تمارين‬ ‫الكارديو (Cardio Training) لها فوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على‬ ‫حرق الدهون وإنقاص الوزن، كما أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة‬ ‫والجهاز القلبي الوعائي. ‬

‫وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية الألمانية أن تمارين الكارديو تعمل‬ ‫أيضا على تحسين قوة التحمل وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة، ومن‬ ‫ثم الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، مما يحد من اضطرابات النوم مثلا. ‬

‫وأوضح فروبوزه أن تمارين الكارديو تشمل القفز بالحبل وركوب الدراجة‬ ‫الهوائية والسباحة والمشي والركض، وكذلك التدريب على جهاز المشي‬ (Treadmill)، مشيرا إلى أن هذه التمارين تعتمد على المجهود البدني‬ ‫العالي، مما يعمل على زيادة معدل ضربات القلب والتنفس. ‬

‫ولتحقيق الاستفادة المرجوة، ينبغي ممارسة تمارين الكارديو بمعدل ثلاث إلى أربع ‬ ‫مرات أسبوعيا، مع مراعاة ممارسة تمارين تقوية العضلات معها، واتباع نظام‬ ‫غذائي صحي أيضا.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
صباحا أم مساء؟ ما هو الوقت المثالي للقيام بالتمارين الرياضية؟.. دراسات طبية تجيب
ما زاد عن حده نقص.. ‫الإفراط في الرياضة يهدد صحة الأطفال‬
8 طرق تعطيك اللياقة والرشاقة دون أن تدخل النادي
9 أطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
كورونا.. حجر صحي صارم وإغلاق كازينوهات بالصين وأعداد الضحايا بارتفاع
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 425 بعد تسجيل 64 وفاة إضافية
الصين تدشن مستشفى بنته في ثمانية أيام لعلاج مرضى كورونا
كورونا.. ما نعرفه وما لا نعرفه حتى الآن عن هذا الوباء