‫السكري يهدد صحة قلبك

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن داء‬ ‫السكري يهدد صحة القلب، حيث يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مزمن في‬ ‫الإصابة بقصور القلب وأمراض القلب التاجية والأزمات القلبية والسكتات‬ ‫الدماغية. ‬

‫وأوضحت المؤسسة أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في ضيق التنفس وآلام‬ ‫الصدر الشديدة والعرق البارد، بينما تتمثل أعراض السكتة الدماغية في‬ ‫الشلل النصفي واضطرابات الرؤية والكلام والتوازن، بالإضافة إلى أعراض‬ ‫عامة مثل الغثيان والقيء والصداع والدوار والشعور بالإعياء.‬

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، نظرا‬ ‫لأن كل دقيقة لها ثمنها. ‬

‫ولتجنب هذه العواقب الوخيمة يتعين على مرضى السكري ضبط نسبة السكر بالدم من خلال العلاج الدوائي واتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية‬ ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.‬