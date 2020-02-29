5 أسباب وجيهة لاستهلاك الليمون صباحا

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة، وينصح دائما بتناول كوب من الماء والليمون الدافئ في الصباح على معدة خاوية. لكن، هل نعرف فوائده الحقيقية للجسم؟

وتذكر الكاتبة روزا في تقريرها بمجلة "سانتي بلوس" أنه بالإضافة إلى الاستفادة من مزاياه العديدة، يعتبر الليمون من أهم ثمار الحمضيات لأنه يجمع بين الفيتامين "سي" وحمض الستريك والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على إزالة السموم من الجسم وتمنع الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة.

فما هي فوائد الليمون للجسم؟

1- يحفز عمل الكبد

بينت الكاتبة أن الليمون غني بحمض الستريك الذي يُعرف بدوره في تحفيز نشاط الكبد، ونقلت عن صحيفة "لوفيغارو" أن أخصائية التغذية فلورانس فوكو كشفت عن بعض الحقائق المتعلقة بفوائد الليمون، وأوضحت أنه بفضل حمض الستريك الذي يحتوي عليه، يحفز الليمون إنتاج العصارة الصفراوية التي تسهل عملية العبور المعوي والتخلص من فضلات الجسم. وكشفت إحدى الدراسات أن استهلاك الليمون ضروري لحماية الكبد وتنظيفه.

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2- يساعد على فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويكون له تأثير على شكل جسمنا. لذلك، من الضروري تضمين برنامج غذائي يعتمد على الليمون، إذ عندما يكون مرفوقا بنظام غذائي متوازن، يمكن أن يساعدك على استعادة حجم جسمك المعتاد وشكله الطبيعي.

ويرتبط ذلك أساسا بالفيتامين "سي" الذي يحتوي عليه والذي يساعد على تقليل الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يسبب تخزين الدهون. كما أنه بفضل البوليفينول، يسمح -وفقا لعدد من الدراسات- بتنشيط آلية مكافحة الدهون.

3- يقوي الجهاز المناعي

أضافت الكاتبة أن جهاز المناعة المعزز ضروري لمواجهة الهجمات البكتيرية والميكروبية. وفي هذا الصدد، تمنح الفلافونويدات الموجودة في الليمون خصائص واقية للجسم. ووفقا للدراسات، يحسّن الليمون وظائف الخلايا المناعية لأنه غني بالفيتامين "سي".

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4- يقلل من شيخوخة الخلايا

أوردت الكاتبة أنه للحفاظ على الشباب، لا شيء أفضل من شرب كوب من عصير الليمون في الصباح الباكر. وباعتباره يساعد على المحافظة على النضارة، فقد اتضح أنه علاج موصى به لهذا الغرض، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تعتبر السبب الرئيسي لشيخوخة الخلايا.

5- يحمي الجهاز العصبي

بينت الكاتبة أن دراسة نشرتها مجلة "ميديسينال فود" توضح أن حمض الستريك الموجود في الليمون قد يكون قادرا على مقاومة الإجهاد التأكسدي للدماغ، وبالتالي سيكون بمثابة مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في أنسجة المخ، ويحميها من الأمراض التنكسية العصبية.

ولتحضير هذا المشروب الصحي، اخلط عصير نصف ليمونة في كوب كبير من الماء الدافئ، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحلية الطعم. ولا ينصح باستهلاك الليمون إذا كنت تعاني من حرقة أو قرحة المعدة.