20 عاما بعد أول عملية زرع يدين.. المستفيدون منها يحكون

بعد مرور 20 عاما على إجراء أول عملية زرع لليدين على مستوى العالم في مدينة ليون في فرنسا، قام مختصون من مستشفى هوسبيس سيفيل بالمدينة ذاتها بتقييم عمليات الزرع هذه بحضور أربعة رجال أجري لهم هذا النوع من العمليات.

وقالت الكاتبة إيليزا فريزيلو، في تقرير بصحيفة "20 مينوت" في نسختها الفرنسية، إنه وقت التقاط الصورة في ليون ظُهر الجمعة أمام الصحفيين، وضع الرجال الأربعة أياديهم لتسليط الضوء عليها. وصفق دينيس شاتيلير، الذي كان مسرورا، أمام عدسات الكاميرات.

وكان ذلك لفتة قوية من هذا الرجل البالغ من العمر حوالي 50 عاما، وهو أول مريض في العالم زرعت له يد يوم 13 يناير/كانون الثاني 2000 في ليون بواسطة فريق دولي بقيادة البروفيسور جان ميشيل دوبرنارد.

كما جمع المختصون المكلفون بعملية الزرع في المستشفى ذاته، أربعة من المرضى السبعة الذين استفادوا من عملية زرع ثنائية مثل دينيس شاتيلير. وقد ظل هؤلاء تحت المراقبة المشددة منذ العملية التي خضعوا لها.

مئة شخص خضعوا لزراعة اليد حول العالم

نقلت الكاتبة عن جراح اليد في مصحة البارك أرام أزريان قوله "يجري الاعتناء بهؤلاء المرضى مثلما نعتني بخيول السباق". توضح هذه العبارة إلى أي حد كانت عمليات زرع اليد هذه استثنائية منذ 20 عاما، وما زالت كذلك حتى اليوم. وعلى الرغم من عودة المرضى الذين أجريت لهم عمليات الزرع بعد أن بترت أياديهم بعد وقوع حادث إلى استخدام أياديهم كما في السابق تقريبا، فإن عواقب إجراء عمليات زرع مماثلة لا تخلو من المخاطر.

وفقا لتطورات مرضى ليون ومئات الأشخاص الذين زرعت لهم يد أو يدان حول العالم، تعتبر "النتائج جيدة" وفقا لما أكده أرام أزريان. وأضاف الجراح، الفخور برؤية هؤلاء المرضى "يتحررون من تبعيتهم"، أن "المرضى يسترجعون ما بين 30% و90% من حركتهم، وما بين 45% و50% من القوة الطبيعية ويمكنهم القيام بما بين 50% و90% من الحركات التي يمكن القيام بها بيد عادية".

من جانبه، يوافق الطبيب في علم المناعة الخاص بعملية الزرع إيمانويل موريلون على قول زميله، ويضيف "ما زلنا في المرحلة التجريبية. ما زالت هناك صعوبات. فعلى سبيل المثال، نحن لا نعلم كم من الوقت يظل العضو المزروع سليما. تعمل الأيدي بشكل جيد، لكن، للعلاجات الكابحة المناعية التي يتعين عليهم تناولها مدى الحياة عواقب وخيمة إلى حد ما. إنه اختبار حقيقي". يعاني الكثير منهم من رفض الجلد لعملية الزرع، وتحدث معهم حالات مشابهة لحروق الشمس، ولكن ذلك ليس خطيرا، وفقا للمتخصصين.

بتر

أردفت الكاتبة أن الأكثر خطورة من ذلك هو ما تطور لدى المرضى الذين زرعت لهم أياد بعد فترة طويلة من العملية، من رفض الأوعية الدموية للعضو الدخيل، والذي يمكن أن يصل إلى حد بتر الأطراف المزروعة. من بين المرضى السبعة الذين خضعوا لعملية جراحية وتمت متابعة حالاتهم في مستشفى هوسبيس سيفيل، فقد رجل واحد العضو المزروع بعد تعرضه لهذا النوع من الرفض بعد عشر سنوات من عملية الزرع. وطلبت مريضة لم يعد بإمكانها تحمل المضاعفات أن تزال يداها المزروعتان بعد 10 أعوام من إجراء العملية الجراحية.

لكن لم تنجح هذه الصعوبات في محو الابتسامة المرسومة على وجه دينيس شاتيلير. فقد قال، وهو الذي بترت يداه بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع، "اليوم، لدي علاج خفيف. كثيرا ما أفكر في الشخص المانح، أصبحت يداه يداي، وأنا سعيد للغاية بذلك".

خضع ألبريك (40 عاما) لعملية زرع اليد في عام 2008 بعد أن احترق في شقته ثم بترت يداه. "بعد الحريق، فكرت على الفور في عملية زرع. تحدثت إلى جراحين عن ذلك لكنهم عارضوا الأمر تماما. وقد جعلت الحروق التي أصابت جسدي الأمور أكثر تعقيدا"، هذا ما يؤكده مواطن مدينة ليل الذي يوضح أنه "استرجع استقلاله في حياته وفي سلامته الجسدية". بعد سبع سنوات من العلاج، بدأ أخيرا في تلقي تدريب مهني في شركة تويوتا للعمل في مجال المراقبة والعودة "إلى العالم المهني".

كما عاش جوليان (32 عاما) بأيدي شخص آخر منذ عام 2009 والذي تبرت يداه على خلفية انفجار قنبلة يدوية الصنع. وكان ذلك "حماقة شباب" دفع ثمنها باهظا. يقول هذا الأب الذي تمكن من العودة إلى العمل في مهنته الأصلية وهي الطهي، "لقد انتظرت عملية الزرع لمدة خمس سنوات. صارت وظيفتي أقرب إلى الإدارة، وأنا أطبخ قليلا. لكن ذلك يكشف ما يمكننا فعله بهذه الأيدي الجديدة. اليوم، أعيش حياتي اليومية، إذا كان أحدهم لا يعرف أنني تعرضت لعملية زرع، لا يمكنه ملاحظة ذلك".

نقص كبير في المتبرعين

أوردت الكاتبة أنه وفقا للأطباء المختصين في ليون، الذين يقدرون أن الأمر سيستغرق 15 عاما أخرى للتوصل إلى موازنة أفضل بين فوائد ومخاطر مثل هذا التدخل، وقع حل عديد الالتباسات بفضل عمليات الزرع والأبحاث. "سنجد الحلول. فالطب يتقدم"، حسب ما أكده ليونيل باديت، جراح زرع في مستشفى هوسبيس سيفيل بمدينة ليون.

غير أن زرع اليد وإجراء هذه العملية، كما هي الحال في ليون حيث ينتظر مريض لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، ما زالت تواجه عقبات.

ويتابع ليونيل باديت "نحن نفتقر إلى المتبرعين، والأعضاء التي ستزرع. بالنسبة لهذا الرجل الذي يتعين عليه إجراء عملية زراعة أذرع، على سبيل المثال، يصبح وقت الانتظار بالنسبة له صعبا للغاية. أناشد التضامن والكرم الوطني معه". ومن جهته، يقول أرام أزريان إن "اليدين مهمان لإنجاز الأشياء والتواصل والحياة. حين نفتقر لهما، فهذا أمر صعب. نصير تابعين ومنعزلين. يجب ألا ننسى أنه لا يوجد زرع دون متبرع".