هل جاوزت الأربعين؟ 4 أطعمة لا تأكلها قبل النوم
أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات.
ولذلك حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:
1- رقائق البطاطس
تعتبر رقائق البطاطس من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.
2- المثلجات
من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.
3- الشوكولاتة
تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.
4- المخبوزات المملحة
يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.
وفي شأن متصل، حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من تناول الزيوت المعالجة صناعيا، والتي توجد مثلا في البيتزا الجاهزة والبرغر والبطاطس المحمرة، وذلك لخطورتها على الصحة.
وأوضحت أن الزيوت المعالجة صناعيا تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، مما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية في الجسم.
كما ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على "النتريت" مثل الهوت دوغ والسلامي، نظرا لأن مادة "نتروزامين" المسرطنة قد تنشأ عند تسخينها.
وينبغي أيضا الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلا في الكورن فليكس، والتي قد تؤدي إلى مشاكل التركيز وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.
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