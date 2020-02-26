‫الضوء الأزرق يؤذي العين.. وهذه مخاطره

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫العيون من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف‬ ‫الذكية والحواسيب اللوحية على صحة العين.‬

‫وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة‬ ‫الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف بـ"التنكس البقعي المرتبط بالسن"،‬ ‫الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر. ‬

‫كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى اضطرابات النوم لأنه‬ ‫يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.‬

‫‬‫ولمواجهة هذه المخاطر، ينبغي ترشيد استخدام الأجهزة الإلكترونية، مع‬ ‫مراعاة استخدام "الوضع الليلي"، الذي تتيحه هذه الأجهزة لحماية العين.‬ ‫ومن الممكن أيضا ارتداء نظارات طبية مزودة بفلتر للضوء الأزرق.‬