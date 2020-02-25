مخزون أميركا من الكمامات لا يكفي.. منظمة الصحة: العالم ليس مستعدا لمواجهة كورونا

قال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين بروس آيلوورد إن "العالم ليس مستعدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، بينما اعترف وزير الصحة الأميركي أليكس آزار بأن مخزون بلاده من الكمامات "لا يكفي من أجل التصدي لتفشي" الفيروس.

وصرح آيلوورد العائد من الصين للصحفيين في مقر المنظمة بجنيف "لسنا مستعدين كما يجب أن نكون، إن من الناحية النفسية أو المادية.. عليكم أن تكونوا مستعدين للتعامل مع الفيروس على مستوى أوسع، ويجب أن يحصل ذلك بسرعة".

وزارت البعثة عدة مدن وأقاليم صينية بما فيها ووهان بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" لدراسة تطوراته وآثاره.

ورحب الخبير بما تقوم به الصين لاحتواء الوباء، وقال "أجمع الفريق في تقييمه على أنهم غيروا مسار الفيروس.. إنه أمر مدهش".

وأضاف "إذا أصبتُ بفيروس كوفيد-19 أود أن أعالج في الصين"، مشيرا إلى جهود هذا البلد لتجهيز المستشفيات القائمة وبناء أخرى جديدة، وذكر أن "الصين تعرف كيف تبقي المصابين بفيروس كورونا على قيد الحياة"، داعيا باقي المجتمع الدولي إلى الاستعداد أكثر.

وفيما يلي رصد لآخر تطورات انتشار فيروس كورونا:

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الصين بؤرة المرض

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي، مركز انتشار المرض، في حين شهدت بقية أنحاء البلاد تراجعا لليوم الرابع على التوالي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن إقليم هوبي شهد أمس الاثنين 499 إصابة جديدة، ارتفاعا من 398 إصابة في اليوم السابق، وإن الزيادة ترجع أساسا إلى إصابات جديدة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي بر الصين الرئيسي بشكل عام تم تسجيل 508 حالات إصابة مؤكدة، ارتفاعا من 409 حالات يوم 23 فبراير/شباط الجاري، مما يدفع بإجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي إلى 77658 حالة حتى الآن.

وباستبعاد أحدث الحالات في هوبي، شهدت بقية أجزاء الصين أمس الاثنين تسع إصابات جديدة فقط، وهو أقل عدد منذ يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي عندما بدأت السلطات الصحية نشر بيانات عن الإصابات بالفيروس على مستوى البلاد.

لا كمامات في أميركا

قالت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية منها إنها تتوقع انتشارا لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكن "السؤال هو متى سيحصل ذلك؟".

وصرح وزير الصحة الأميركي أليكس آزار "لدينا مخزون من الكمامات، لكنه لا يكفي من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا". ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إنه من المرجح أن يكون هناك مزيد من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تكريس 2.5 مليار دولار لمكافحة المرض. وتمّ حتى الآن تسجيل 53 إصابة بالفيروس في البلاد، بينها حالات 39 شخصا تم إجلاؤهم من الصين ومن سفينة "دايموند برنسيس" التي كانت محتجزة في اليابان.

إيران.. بؤرة جديدة

في إيران، أظهرت الاختبارات الطبية إصابة نائب وزير الصحة وأحد أعضاء البرلمان بفيروس كورونا. يأتي ذلك بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات هناك بسبب الفيروس إلى 16 شخصا، لتسجل إيران أعلى عدد لوفيات الفيروس خارج الصين.

وقال عضو البرلمان محمود صادقي في تغريدة على تويتر إن "الاختبارات أثبتت إصابتي بكورونا.. لا يحدوني أمل كبير في البقاء في هذا العالم".

كما أصيب نائب وزير الصحة الإيراني وأعلن إصابته في تسجيل مصور على الإنترنت بثته وسائل إعلام رسمية.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنه من بين من يشتبه في إصابتهم بالفيروس، تأكدت إصابة 35 حالة جديدة، وتوفيت اثنتان. وأضاف أن 95 شخصا أصيبوا في أنحاء إيران.

وأمرت السلطات الإيرانية بإلغاء الحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم على مستوى البلاد وإغلاق المدارس والجامعات في كثير من الأقاليم، ضمن إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، كما حثت الإيرانيين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون "إنه ضيف مشؤوم حل دون دعوة.. سيمضي إن شاء الله هذا الفيروس".

وعلّقت عدة دول رحلات الطيران مع إيران، بينما أغلقت بعض الدول المجاورة حدودها معها.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد عبر عن قلق شديد تجاه المعلومات التي تقول إن إيران أخفت معلومات بخصوص كورونا، بينما رد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بأنه "يجب العمل معا لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يعرف الحدود ولا يميز بين الأعراق".

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الدول العربية

أعلنت ست دول عربية ظهور حالات الإصابة بالفيروس فيها، وللمصابين جميعا صلة بإيران.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى تسعة، بينما أعلنت نظيرتها البحرينية ارتفاع عدد الإصابات إلى 17. كما أعلنت وزارة الصحة العمانية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 4.

بدورها، أعلنت الجزائر تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالة لشخص إيطالي دخل البلاد يوم 17 فبراير/شباط الحالي، وهو موجود حاليا في الحجر الصحي بأحد مستشفيات العاصمة الجزائرية.

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في أوروبا

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي اليوم الثلاثاء وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى عشرة.

وقال بوريلي للصحفيين إن الأشخاص الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومبارديا أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا. وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبيتهم في شمال البلاد.

وفي جزر الكناري الإسبانية، تم فرض الحجر الصحي على فندق بجزيرة "تنريفي" وبه ألف نزيل، بعد التأكد من حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا. وتحرس الشرطة الفندق، ويتم فحص جميع من بداخله.

كما أعلنت السلطات السويسرية اليوم عن أول إصابة بفيروس كورونا في منطقة قريبة من الحدود مع إيطاليا.