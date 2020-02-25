كورونا يتفشى.. إصابات جديدة بالكويت والبحرين والعراق وارتفاع الوفيات بإيران

أعلن مراسل الجزيرة في طهران وفاة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا في إيران ليرتفع مجموع الوفيات إلى 15، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات في كل من الكويت والبحرين والعراق، والوفيات في إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 95 مصابا، ودعت المواطنين إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.

ومع تسجيل 15 وفاة جراء الإصابة بكورونا تصبح إيران على رأس قائمة الدول التي تأثرت بالفيروس بعد الصين، البؤرة الأساسية للفيروس المسمى "كوفيد-19"، حيث يناهز عدد الوفيات 2600 حالة.