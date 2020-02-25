كورونا يتفشى.. إصابات جديدة بالكويت والبحرين والعراق وارتفاع الوفيات بإيران
أعلن مراسل الجزيرة في طهران وفاة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا في إيران ليرتفع مجموع الوفيات إلى 15، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات في كل من الكويت والبحرين والعراق، والوفيات في إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 95 مصابا، ودعت المواطنين إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.
ومع تسجيل 15 وفاة جراء الإصابة بكورونا تصبح إيران على رأس قائمة الدول التي تأثرت بالفيروس بعد الصين، البؤرة الأساسية للفيروس المسمى "كوفيد-19"، حيث يناهز عدد الوفيات 2600 حالة.
وفي الكويت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم قادمون من إيران.
وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.
كما أوقفت إدارة الطيران المدني في الكويت الرحلات من وإلى كوريا الجنوبية وتايلند وإيطاليا.
|وزارة الصحة العراقية أكدت اتخاذ كافة الإجراءات حسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا (الأناضول)
قادمون من إيران
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء البحرينية تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس لسعوديين وبحرينيين قادمين من إيران. كما سجلت عُمان والعراق إصابات جديدة. ورصدت هذه الإصابات لدى مواطنين قادمين من إيران أيضا.
وأعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إغلاق الحدود مع إيران بسبب مخاوف من انتشار الفيروس. ونقلت رويترز عن ممثل مطار دبي الدولي وقف المطار كلّ الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، باستثناء طهران.
كما أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية وقف الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة لمدة يومين. في حين أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية وقف رحلات الطيران بين السلطنة وإيران.
من جهتها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران بما فيها طائرات الركاب والشحن لمدة أسبوع.
إجراءات مشددة
وفي إيطاليا ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى سبع، في حين شهد عدد المصابين بالفيروس ارتفاعا أثار قلق السلطات، حيث وصل إلى 229 شخصا بعدما كانت سُجّلت ثلاث إصابات فقط يوم الجمعة الماضي.
ودفع هذا الأمر السلطات الإيطالية إلى اتخاذ إجراءات مشدّدة، لا سيما في شمالي البلاد.
وللحد من انتشار الفيروس نشرت الشرطة نقاط تفتيش حول عدد من البلدات التي فرض حجر صحي عليها. كما تم إغلاق المدارس وتأجيل مهرجان البندقية التي سُجلت فيها إصابتان بالفيروس.
وفي كرويا الجنوبية، ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى ثمان. وأعلنت السلطات تسجيل 60 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 900 شخص.
وعقّمت السلطات مقر البرلمان وأغلقته إلى يوم الغد إثر تواصل برلمانيين مع مسؤول في وزارة التعليم تبينت إصابته بالفيروس.
كما ألغى البرلمان جلسة كانت مقررة أمس الاثنين وجلسة أخرى كانت مقررة الخميس المقبل. وقد قررت السلطات إخضاع 200 ألف من أعضاء كنيسة في مدينة دايغو شمالي البلاد لاختبارات طبية بعد تفشي الفيروس بينهم.
حالات جديدة
في هذا السياق، أعلنت الصين تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل يومي منذ نحو أسبوعين.
وبهذا، يرتفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 2600 شخص، بينما وصلت الإصابات إلى نحو 80 ألفا.
وكانت بكين قررت تأجيل الاجتماعات السنوية للبرلمان المقررة في مارس/آذار المقبل بسبب تفشي كورونا.
من جانبه، قال التلفزيون الياباني اليوم الثلاثاء إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الراسية في ساحل لليابان توفي متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفى في الثمانينيات من عمره.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تزايد باليابان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات لمواجهة المرض.
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