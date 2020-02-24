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بالفيديو.. كيفية السيطرة على شخص يشتبه بإصابته بفيروس كورونا إذا حاول الهرب

كيف تتعامل الشرطة الصينية إذا حاول المصاب بفيروس كورونا الهرب؟ الجواب في هذا الفيديو.

ويظهر الفيديو تدريبا يتعرف فيه فريق على شخص يشتبه في إصابته بكورونا، وكيفية السيطرة عليه إذا حاول الهرب.

في البداية يتقدم رجال الشرطة الذين يرتدون بدلات واقية ويمسكون دروعا، وإذا حاول المصاب تحريك سيارته تتقدم سيارة شرطة لتقطع عليه الطريق.

بعد ذلك يتم إخراج الشخص من السيارة وعزله، ثم يتم رش أفراد الشرطة والمكان بمادة معقمة.

المصدر : الجزيرة
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