خطة طوارئ صحية كويتية لمواجهة فيروس كورونا

محمود الكفراوي-الكويت

تسارعت الأحداث اليوم الاثنين مع إعلان وزارة الصحة الكويتية وجود ثلاث إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين العائدين من إيران خلال اليومين الماضيين.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء جميع فعاليات الأعياد الوطنية وأهمها المسيرات التي تشهدها الشوارع.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن جميع أجهزة الحكومة تعمل على تنفيذ خطة الطوارئ الصحية التي تم التحضير لها منذ بدء تفشي كورونا.

وبالتزامن مع إعلان الإصابات الثلاث، شهدت الأسواق حالة شح شديدة في الكمامات ارتفعت على إثرها أسعار بيعها، ووصل سعر بعض الأنواع إلى 3.5 دنانير (نحو 12 دولارا) في غضون ساعات بدلا من 0.75 دينار.

وانتقد العديد من النواب إجراءات وزارة الصحة وسماحها بعودة المواطنين إلى منازلهم بعد فحصهم خلال اليومين الماضيين.

وهدد بعضهم باستجواب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح على خلفية الأزمة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، ورد الوزير بأن إجراءات الوزارة الخاصة بالحجر الصحي تمت بمهنية كاملة ودون انصياع لأي ضغوط أو حسابات سياسية.

هذا الصح



عيل يخلون المرض ينتشر .... لازم تصير جذي الإجراءات pic.twitter.com/vMotbHbzVk — Bluee (@bluee1_bluee) February 24, 2020

مقر للحجر

وأعلنت وزارة الصحة تخصيص أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوبي البلاد كمقر للحجر الصحي، وأحاطت قوات الأمن بالفندق ومنعت دخوله أو الخروج منه، كما جرى مخاطبة عدد من الفنادق لحجزها لصالح الدولة.

وقالت الوزارة إن المواطنين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس تم حجزهم في جناح مخصص بمستشفى الشيخ جابر الأحمد قرب العاصمة الكويت، وتم فحص جميع من خالطهم.

كما أصدرت وزارة التجارة تعميما أكدت خلاله الالتزام بسعر البيع المحدد للجمهور وهو 0.10 دينار للكمامة العادية و1.32 دينار للكمامة المزودة بفلتر.

وهدد الوزير خالد الروضان بتطبيق عقوبات صارمة تصل إلى حد إغلاق المؤسسة بحق المخالفين، مشيرا إلى أن فرقا تفتيشية ستقوم بجولات لرصد أسعار المستلزمات الطبية.

وتوعد وكيل وزارة الصحة للرقابة الدوائية الدكتور عبد الله البدر كل من يخالف قرار وزارة التجارة ويتلاعب بأسعار الكمامات الطبية، بالإحالة إلى النيابة العامة وإغلاق الصيدلية.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى العراق في الوقت الحالي، ومنع نقل ركاب الترانزيت القادمين من هناك.

ومنعت السلطات دخول القادمين من العراق سواء ممن لديهم إقامة في الكويت أو من حصلوا على سمة دخول سابقة إلى البلاد ممن تواجدوا في العراق خلال الأسبوعين الماضيين.

(الصحة) الكويتية تعلن إصابة 3 اشخاص بفيروس (كورونا) من العائدين من مدينة مشهد الايرانية https://t.co/qPmYv3g3UL #كونا #الكويت

(م.ر) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020

وقال عدد من مسؤولي الصيدليات لمراسل الجزيرة نت إن جميع الكميات المخزنة لديهم تم بيعها أمس الأحد، وإنهم طلبوا كميات إضافية إلا أنه من غير المعروف إن كانت ستوفر بشكل سريع أم لا.

وعلى مستوى السلع الغذائية، قال وكيل وزارة التجارة عبد الله العفاسي لصحيفة "الأنباء" المحلية إن الوزارة طبقت إجراءات احترازية استباقية بشأن فيروس كورونا، داعيا إلى عدم الهلع، ومشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع يغطي احتياجات البلاد لمدة 8 إلى 12 شهرا.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية في حديثه للجزيرة نت إن المخزون المتوافر في مخازن الجمعيات يغطي 6 أشهر، مشيرا إلى أن الوضع طبيعي ولا يوجد أي عجز في السلع الغذائية التي يتركز استيرادها من دول الجوار مثل السعودية والأردن وتركيا.

وأوضح مشعل السيار أن هناك أزمة في الكمامات الطبية التي يوجد منها كميات قليلة في الأسواق حاليا.

إرشادات عامة للمسافرين للوقاية من الأمراض التنفسية المعدية pic.twitter.com/j2MMOm9aFm — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 24, 2020

بيع أقل

وشهدت الأسواق أمس الأحد حركة بيع أقل من المعتاد، وكان أغلب المتواجدين في أسواق "لولو هايبر" و"كارفور" من الوافدين، وإن أكد عدد من المسؤولين بها أن تراجع الإقبال لا علاقة له بالأخبار الخاصة بفيروس كورونا.

وقال عدد من أصحاب محلات بيع الكماليات الخاصة بالهواتف النقالة إنهم يواجهون صعوبة شديدة في الحصول على السلع، وإنه تم إبلاغهم من الشركات الصينية التي يتعاملون معها بأن أمامهم 6 أشهر لتلبية الطلبيات الخاصة بهم.

وقال مسؤول أحد هذه المحلات محمد حامد إن الأسعار ارتفعت ما بين 10 إلى 15% في جميع السلع التي يعرضها نظرا لرفع السعر من قبل الموردين، وهو ما أكده صاحب محل آخر يدعى سامي سليمان بقوله إن أغلب السلع التي يبيعها ارتفع سعرها أمس فقط بما يتجاوز 15%.