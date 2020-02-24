3 نصائح لتخفيف متاعب القدم المسطحة‬

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو"‬ ‫الألمانية أن القدم المسطحة تندرج ضمن تشوهات القدم الشائعة، فكيف يمكن التعامل معها؟

وقالت إنه في هذه الحالة يكون باطن القدم مسطحا أو مفلطحا، ويفتقر بذلك إلى‬ ‫التقوس الطبيعي الذي يكون موجودا على الجهة الجانبية للقدم، وتظهر هذه‬ ‫الحالة بشكل ملحوظ أثناء الوقوف.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن القدم المسطحة تحدث بسبب ضعف الأوتار‬ ‫والأربطة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تسبب بعض المتاعب الصحية كالآلام‬ ‫المستمرة والتورمات.‬

‫ويمكن تخفيف هذه المتاعب من خلال:

1- المشي بأقدام حافية.

2- ممارسة تمارين‬ ‫تقوية العضلات.

3- استخدام فرش طبي للأحذية.

وتسهم هذه التدابير في‬ ‫تدعيم تقوس القدم. وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.‬