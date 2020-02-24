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3 نصائح لتخفيف متاعب القدم المسطحة‬

يمكن تخفيف متاعب القدم المسطحة من خلال المشي بأقدام حافية وممارسة تمارين تقوية العضلات (الألمانية)
يمكن تخفيف متاعب القدم المسطحة من خلال المشي بأقدام حافية وممارسة تمارين تقوية العضلات (الألمانية)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو"‬ ‫الألمانية أن القدم المسطحة تندرج ضمن تشوهات القدم الشائعة، فكيف يمكن التعامل معها؟

وقالت إنه في هذه الحالة يكون باطن القدم مسطحا أو مفلطحا، ويفتقر بذلك إلى‬ ‫التقوس الطبيعي الذي يكون موجودا على الجهة الجانبية للقدم، وتظهر هذه‬ ‫الحالة بشكل ملحوظ أثناء الوقوف.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن القدم المسطحة تحدث بسبب ضعف الأوتار‬ ‫والأربطة، مشيرة إلى أن هذه الحالة تسبب بعض المتاعب الصحية كالآلام‬ ‫المستمرة والتورمات.‬

‫ويمكن تخفيف هذه المتاعب من خلال:

1- المشي بأقدام حافية.

2- ممارسة تمارين‬ ‫تقوية العضلات.

3- استخدام فرش طبي للأحذية.

وتسهم هذه التدابير في‬ ‫تدعيم تقوس القدم. وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.‬

المصدر : الألمانية
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