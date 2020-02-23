كوريا الجنوبية بأقصى درجات التأهب.. ارتفاع وفيات كورونا بإيران وإيطاليا تلغي مباريات

ارتفع إلى ثمانية عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران، ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى درجة، وارتفع عدد الحالات في إيطاليا إلى ما يفوق مئة، وأمرت السلطات الإيطالية بإغلاق مدارس وجامعات وإلغاء ثلاث مباريات بالدوري الممتاز لكرة القدم في منطقتي لومبارديا وفينيتو حيث ظهر عدد كبير من الحالات.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة منع القادمين من كوريا الجنوبية وإيران من دخول البلاد كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن بلاده أكدت ظهور 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفا أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى ثمانية.

وعلقت الدراسة في تسع محافظات -بينها العاصمة طهران- بعد تسجيل إصابات جديدة.

وقال جهانبور "لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس، وقد وصل عدد الوفيات إلى ثمانية".

وكانت إيران تؤكد منذ الأربعاء أن إجمالي الإصابات بلغ 28 حالة، بالإضافة إلى سبع وفيات جراء فيروس كورونا.

وأدى إعلان السلطات ظهور عدة حالات ووفيات في أقل من خمسة أيام إلى ظهور مخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت من تستر على حقيقة الوضع من المسؤولين، وقد نفى وزير الصحة ذلك أمس السبت.

6135050997001 b1cb4456-5e7f-4ae3-91be-2864bac61e89 ce058fcf-55d2-419c-9fe4-e097f4363b93 video

واتخذت دول مجاورة لإيران إجراءات لمنع انتشار المرض لديها، فالعراق علق الرحلات الجوية لإيران ومنع مواطنيه من دخول البلاد.

كما أوقفت الخطوط الجوية الكويتية الرحلات من وإلى إيران، وأعلنت السعودية أيضا قيودا على السفر إلى هناك.

ومن جانبها أعلنت الإمارات عن حالتي إصابة جديدتين أمس السبت لمواطنين إيرانيين، بما رفع العدد الإجمالي لديها إلى 13. كما أعلن لبنان عن رصد أول حالة لامرأة قادمة من إيران.

حالة التأهب

ورفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى درجة للمرة الأولى منذ عام 2009 اليوم، في حين قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 602 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى خمسة.

وثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك الأسبوع الماضي. ولم يُسجل للمرأة أي سفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس "مون جيه-إن" اليوم إن حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير، في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة قفز عن اليوم السابق بمقدار 169 حالة إلى 602. وتبين أن أكثر من ثلاثمئة من بين إجمالي الحالات المؤكدة لها صلة بكنيسة شينتشيونجي في دايجو.

ويتيح رفع مستوى التأهب إرسال موارد إضافية لمدينة دايجو ومقاطعة تشيونجدو اللتين أعلنتهما السلطات "منطقتي رعاية خاصة" يوم الجمعة.

في الصين انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه (رويترز)

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتا.

وتوفي أربعة أشخاص بسبب فيروس كورونا في البلاد منذ أول تفش له هناك والذي كان يوم 20 يناير/كانون الثاني.



على صعيد متصل، ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي اليوم أن إسرائيل ربما تضع نحو مئتي زائر من كوريا الجنوبية في حجر صحي داخل قاعدة عسكرية جنوبي القدس بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ولم يكن لدى المسؤولين الإسرائيليين أي تعليق فوري على التقرير.

من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية أرييه درعي اليوم إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية يحظر السفر منها وإليها.

إيطاليا

قال أتيليو فونتانا حاكم منطقة لومبارديا اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89.

وأضاف فونتانا في تصريح لتلفزيون سكاي أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى ما يفوق مئة.

وأمرت السلطات إغلاق مدارس وجامعات وإلغاء ثلاث مباريات بالدوري الممتاز لكرة القدم في منطقتي لومبارديا وفينيتو حيث ظهر عدد كبير من حالات الإصابة. والمنطقتان تساهمان بنحو 30% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

دول مجاورة لإيران اتخذت إجراءات لمنع انتشار المرض لديها (رويترز)

اليابان

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 770 بحلول منتصف نهار اليوم، بما في ذلك الحالات على متن دايموند برنسيس، بعد تشخيص إصابة رجل سبعيني في هوكايدو شمال البلاد.

وأضافت الهيئة أن عدد الحالات على متن السفينة يبلغ حاليا 634 في أكبر بؤرة للمرض خارج البر الصيني الرئيسي.

الصين

وعودة دائما إلى الصين، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه اليوم، لكن مسؤولي الصحة بالعالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشي المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة والمخاوف من العدوى في بلدان أخرى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في ارتفاع عن عدد حالات اليوم السابق، مع تسجيل 18 حالة فقط خارج إقليم هوبي وهو أدنى عدد خارج بؤرة تفشي المرض منذ بدأت السلطات إعلان البيانات قبل شهر.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى 2442 الأحد، وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد وصل إلى 76936 حالة.

لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت اليوم تسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (رويترز)

وناشد التلفزيون الرسمي المواطنين مواصلة توخي الحذر والامتناع عن المشاركة في تجمعات.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إنها تخصص جهودا لمساعدة الدول المعرضة لخطر الفيروس ومنها 13 دولة بأفريقيا لها روابط مع الصين على الاستعداد لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص.

وشددت المنظمة على أن عدد الحالات خارج الصين لا يزال صغيرا نسبيا، وقالت إن أكثر ما يثير قلقها هو الحالات الجديدة التي أصيبت بالفيروس دون صلة واضحة بالصين كالسفر أو مخالطة حالة مؤكدة.