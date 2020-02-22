مكون ضار قد لا تتخيله في عصائر الخضروات
عصائر الخضروات وسيلة رائعة للحصول على المواد المغذية دون إفراط في السعرات الحرارية، حتى إنها يمكن أن تكون بديلا عن نسبة من الخضروات الفعلية، ودون جهد التقشير أو التقطيع أو الطهي.
وقد يبدو الأمر مفيدا، ولكن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يوجد جانب سلبي لعصائر الخضروات، فعلى سبيل المثال، يحتوي الكثير منها على مقدار كبير من السكر.
ويقول مركز حماية المستهلكين بولاية بافاريا الألمانية إن عصائر البنجر أو الجزر، مثلا، تحتوي طبيعيا على كثير من السكر، ورغم ذلك غالبا ما يضاف إليها بعض السكر.
كما أن هناك بعض العصائر تحتوي على ملح مضاف لتحسين النكهة. وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من عصير الطماطم على نحو ثلث كمية الملح التي ينصح بتناولها يوميا.
ويوصي الخبراء بفحص المكونات لمعرفة مقدار السكر أو الملح في العصير الذي يتناوله المرء.
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