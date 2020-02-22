البث الحي
عـاجـل: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلق مشاركته بمحادثات جنيف آخر الشهر الجاري
ابحث

مكون ضار قد لا تتخيله في عصائر الخضروات

هناك بعض العصائر تحتوي على ملح مضاف لتحسين النكهة (بيكسابي)
هناك بعض العصائر تحتوي على ملح مضاف لتحسين النكهة (بيكسابي)

عصائر الخضروات وسيلة رائعة للحصول على المواد المغذية دون إفراط في السعرات الحرارية، حتى إنها يمكن أن تكون بديلا عن نسبة من الخضروات الفعلية، ودون جهد التقشير أو التقطيع أو الطهي.

وقد يبدو الأمر مفيدا، ولكن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يوجد جانب سلبي لعصائر الخضروات، فعلى سبيل المثال، يحتوي الكثير منها على مقدار كبير من السكر.

ويقول مركز حماية المستهلكين بولاية بافاريا الألمانية إن عصائر البنجر أو الجزر، مثلا، تحتوي طبيعيا على كثير من السكر، ورغم ذلك غالبا ما يضاف إليها بعض السكر.

من الخطأ إضافة السكر إلى العصير (بيكسابي)

كما أن هناك بعض العصائر تحتوي على ملح مضاف لتحسين النكهة. وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من عصير الطماطم على نحو ثلث كمية الملح التي ينصح بتناولها يوميا.

ويوصي الخبراء بفحص المكونات لمعرفة مقدار السكر أو الملح في العصير الذي يتناوله المرء.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
دراسة: المشروبات الغازية تخرب الكلى
المشروبات المحلاة بالسكر تعزز انتشار سرطان القولون
ما علاقة استهلاك عصائر الفاكهة والمشروبات السكرية بالإصابة بالسرطان؟
عصير الفاكهة والخضراوات يخفض مخاطر الإصابة بالزهايمر
أهم الأخبار
المزيد من صحة
الوجبات السريعة خادعة.. كيف؟
ينبوع الشباب الدائم قد يكون في سمكة أفريقية
6 أغذية ترفع ضغط الدم.. غير الملح
احذري الصدمة التسممية المتعلقة بالحيض.. هذه أعراضها