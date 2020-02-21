ينبوع الشباب الدائم قد يكون في سمكة أفريقية

قد يكون ينبوع الشباب كامنا في الحمض النووي لسمكة استثنائية لها القدرة على البقاء خارج الماء عدة فترات حياتية، وذلك وفقا لتقرير نشر في الديلي تلغراف.

وهذه السمكة الصغيرة المسماة "كيليفيش" فيروزية اللون، وموطنها زيمبابوي وموزمبيق وتسكن البرك الضحلة المعرضة للجفاف مما يجعلها في تنقل دائم معظم أوقات العام.

ولكن للتغلب على هذه المشكلة تدخل أجنة هذه السمكة في حالة من طور الكمون وهي مرحلة تمر فيها الكائنات الحية ويتوقف خلالها النشاط الأيضي بشكل كامل أو شبه كامل حتى يعود المطر وتستأنف حياتها وكأن شيئا لم يكن.

والآن توصل علماء بجامعة ستانفورد ومعهد ستويرز للبحوث الطبية في الولايات المتحدة إلى معرفة كيفية قيامها بذلك، ويعتقدون أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد البشر في منع الشيخوخة، أو حتى السبات، الذي قد يكون ضروريا في الرحلات الطويلة إلى الفضاء.

وقد أظهرت دراسة الحمض النووي لسمكة كيليفيش أن الجينات التي تؤدي إلى سرعة دوران الخلايا تتباطأ، كما يحدث معها في عملية التمثيل الغذائي، في حين أن الجينات المشاركة في حفظ العضلات تصبح أكثر نشاطا.

ويعكف العلماء الآن على معرفة ما إذا كان تنشيط الجينات نفسها في البشر يمكن أن يمنع الشيخوخة والمرض في مراحل الحياة اللاحقة. وتحيا كيليفيش لمدة أربعة إلى ستة أشهر حتى تتمكن من إكمال دورة حياتها وتفرخ قبل أن تجف البركة.

ويقول الدكتور اليخاندرو سانشيز ألفارادو، المدير العلمي لمعهد ستويرز "عملنا هذا يوفر لنا فرصة لإحراز تقدم في فهم هذا التجسيد الطبيعي الرائع لطور الكمون في سمكة كيليفيش الفقارية".