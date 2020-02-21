البث الحي
عـاجـل: الصين: عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 2345 بنهاية يوم الجمعة
ابحث

ينبوع الشباب الدائم قد يكون في سمكة أفريقية

سمكة كيليفيش قادرة على الدخول في حالة من الكمون (جامعة ستانفورد)
سمكة كيليفيش قادرة على الدخول في حالة من الكمون (جامعة ستانفورد)

قد يكون ينبوع الشباب كامنا في الحمض النووي لسمكة استثنائية لها القدرة على البقاء خارج الماء عدة فترات حياتية، وذلك وفقا لتقرير نشر في الديلي تلغراف.

وهذه السمكة الصغيرة المسماة "كيليفيش" فيروزية اللون، وموطنها زيمبابوي وموزمبيق وتسكن البرك الضحلة المعرضة للجفاف مما يجعلها في تنقل دائم معظم أوقات العام.

ولكن للتغلب على هذه المشكلة تدخل أجنة هذه السمكة في حالة من طور الكمون وهي مرحلة تمر فيها الكائنات الحية ويتوقف خلالها النشاط الأيضي بشكل كامل أو شبه كامل حتى يعود المطر وتستأنف حياتها وكأن شيئا لم يكن.

والآن توصل علماء بجامعة ستانفورد ومعهد ستويرز للبحوث الطبية في الولايات المتحدة إلى معرفة كيفية قيامها بذلك، ويعتقدون أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد البشر في منع الشيخوخة، أو حتى السبات، الذي قد يكون ضروريا في الرحلات الطويلة إلى الفضاء.

وقد أظهرت دراسة الحمض النووي لسمكة كيليفيش أن الجينات التي تؤدي إلى سرعة دوران الخلايا تتباطأ، كما يحدث معها في عملية التمثيل الغذائي، في حين أن الجينات المشاركة في حفظ العضلات تصبح أكثر نشاطا.

ويعكف العلماء الآن على معرفة ما إذا كان تنشيط الجينات نفسها في البشر يمكن أن يمنع الشيخوخة والمرض في مراحل الحياة اللاحقة. وتحيا كيليفيش لمدة أربعة إلى ستة أشهر حتى تتمكن من إكمال دورة حياتها وتفرخ قبل أن تجف البركة.

ويقول الدكتور اليخاندرو سانشيز ألفارادو، المدير العلمي لمعهد ستويرز "عملنا هذا يوفر لنا فرصة لإحراز تقدم في فهم هذا التجسيد الطبيعي الرائع لطور الكمون في سمكة كيليفيش الفقارية".

المصدر : ديلي تلغراف
كلمات مفتاحية:
متعلقات
سر العمر الطويل موجود في جينات الإنسان
3 أكواب قهوة يوميا لطول العمر
إذا أردت أن تعمر فلا تقيد السعرات الحرارية
سر الشباب في تفاحة خارقة
أهم الأخبار
المزيد من صحة
6 أغذية ترفع ضغط الدم.. غير الملح
احذري الصدمة التسممية المتعلقة بالحيض.. هذه أعراضها
فيروس كورونا.. إصابة 234 شخصا في سجنين بالصين وإقالة مسؤولين
امرأة كورية نقلت الفيروس لأكثر من 80 شخصا في كنيسة.. إصابات جديدة بكورونا في الصين