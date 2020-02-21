احذري الصدمة التسممية المتعلقة بالحيض.. هذه أعراضها

ثار جدل واسع إثر وفاة المراهقة البلجيكية ميلي (17 عاما). وقد نُقلت إلى المستشفى بعد أقل من 48 ساعة من شعورها بالأعراض الأولى لمتلازمة الصدمة التسممية المتعلقة بالسدادة القطنية "تامبون Tampon".

وقالت بيبا ماغازين الفرنسية إنها حالة مفاجئة وخبيثة لأن أعراضها الأولى تشبه إلى حد ما أعراض الإنفلونزا. ومن المؤسف أن هذا المرض تسبب في وفاة الفتاة يوم الخميس التاسع من يناير/كانون الثاني 2020.

ونقلت المجلة تصريحات والدتها لورانس هينوي لموقع سودينفو البلجيكي حيث قالت "عادت ابنتي من قاعة الألعاب الرياضية مساء الاثنين، حوالي الثامنة مساءً. وفي وقت لاحق من المساء بدأت تشعر بالحمى والقيء".

وأضافت أن والدة المراهقة ذكرت أن الحمى لم تنخفض حتى الصباح، الأمر الذي استوجب استدعاء والديها للطبيب الذي ظن أنها أعراض التهاب معدي معوي. ولكن، زادت آلام الفتاة، قبل قدوم سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للتشخيص ذاته في حين تواصلت صرخاتها من الأوجاع.

بعد ذلك، جرى نقل المراهقة إلى مستشفى آخر حيث خضعت للعناية المركزة، تحديدا في غرفة لتشخيص متلازمة الصدمة التسممية، إلا أن ذلك كان بعد فوات الأوان، حيث توفيت الخميس.

في فرنسا، تسجل سنويا نحو عشرين حالة بمتلازمة الصدمة التسممية، ويتم علاج أغلبها، مع تسجيل خمس حالات وفاة فقط.



ما الأسباب؟

أكدت بيبا ماغازين أن هذا المرض على علاقة بالحيض، خصوصا خلال استعمال السدادة القطنية الماصة بشكل مفرط مما يعرقل خروج الدم الذي يتسبب في ظهور بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية التي تحمله بعض النساء، والذي بدوره يتسبب في تراكم السموم المسؤولة عن متلازمة الصدمة التسممية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الحيض، تتغير درجة الحموضة من المهبل، حيث يصبح أقل حموضة مما يشكل بيئة مواتية لتراكم مكورات العنقودية الذهبية.



ما الأعراض؟

- حمى مفاجئة.

- القيء.

- التهاب الحلق.

- الإسهال.

- طفح يشبه حروق الشمس.

- ألم في العضلات.

- الدوخة.

- الإغماء.

ما الاحتياطات؟

أفادت المجلة بأنه من الضروري استخدام حفاضات مع الحد الأدنى من الامتصاص لتلبية الاحتياجات الخاصة بك، وتغييرها كل فترة ما بين أربع وثماني ساعات.

- تجنب ارتداء حفاضات في الليل.

- استخدام حفاضات بداية الدورة الشهرية مع استعمال فوط صحية.

- غسل اليدين دائمًا قبل وبعد إدخال السدادة.

- استخدام قطنة بديلة ومنديل صحي.

- التأكد من إزالة القطنة.

- التوجه للمستشفى على وجه السرعة إذا كنت تعانين من الأعراض التي سبق ذكرها.