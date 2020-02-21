امرأة كورية نقلت الفيروس لأكثر من 80 شخصا في كنيسة.. إصابات جديدة بكورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يوم الخميس ارتفاعا من 394 حالة في اليوم السابق. وأعلنت إيران عن وفاة شخصين إضافيين بين 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت كوريا الجنوبية الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 156 شخصا، منهم أكثر من 80 شخصا من أتباع كنيسة يعتقد أن إحدى المصليات التي كانت تجهل أنها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى لهم.

وبإعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 75 ألفا و465 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2236 حالة حتى نهاية أمس الخميس بزيادة 118 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 115 حالة وفاة جديدة، في حين توفي 99 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن 2019 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض، مما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 18 ألفا و264 شخصا.

وأعلنت سول الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 156 شخصا بعد تأكيد 52 إصابة جديدة بالفيروس.

دايغو

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن 43 من الإصابات الجديدة سجلت في دايغو، المدينة الواقعة في جنوبي البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعات مجاورة لها.

ودايغو هي رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، إذ يزيد عدد سكانها عن 2.5 مليون نسمة وقد سجلت فيها 39 إصابة جديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي".

ويعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما كانت تجهل أنها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى زملائها ولا سيما أثناء القداسات. وحتى اليوم أصبح أكثر من 80 شخصا من أتباع هذه الكنيسة مصابين بالفيروس.

ودعا رئيس بلدية المدينة السكان إلى البقاء في منازلهم، بينما فرضت قيادة القاعدة العسكرية الأميركية في المدينة قيودا على الدخول إلى القاعدة البالغ عديدها نحو عشرة آلاف شخص.

ونهار الجمعة بدا سكان المدينة وهم يرتدون كمامات.

وبحسب المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تأكيد إصابة جديدة في مستشفى بمقاطعة تشونغدو، غير البعيدة عن دايغو، ليصل عدد المصابين بالفيروس في هذا المستشفى إلى 16.

والأربعاء توفي مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكوريا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد المصابين بالفيروس، لكنها ثالث أكبر بؤرة للوباء في العالم، إذ إن سفينة "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو سجلت حتى اليوم أكثر من 600 إصابة.

وأعلنت إيران اليوم الجمعة عن وفاة شخصين إضافيين بين 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الموانئ الكويتية

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية الخميس على تويتر أنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى إيران ابتداء من اليوم بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤسسة الموانئ قررت وقف نقل الأفراد من وإلى إيران اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في إيران.

كانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت الخميس عن وفاة إيرانيين اثنين بالفيروس وتسجيل ثلاث حالات إصابة.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من اليوم بناء على نصيحة وزارة الصحة الكويتية وهيئة الطيران المدني.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المنافذ الحدودية العراقية قررت الخميس منع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران في وقت سابق.

وفي بغداد، قالت وزارة الصحة العراقية في تعميم إنه تقرر "منع كافة الوافدين من الجمهورية الإسلامية في إيران من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، ما عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

واستثني من القرار العراقيون الموجودون في إيران على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس صدور هذه القرارات التي شملت أيضا منع العراقيين من السفر إلى الجمهورية الإسلامية حتى إشعار آخر.