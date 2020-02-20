مرض جلدي يصيب الأطفال ويزيد خطر التهاب الكلى.. أعراضه وعلاجه

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" ‫الألمانية أن القوباء مرض جلدي معد للغاية يصيب الأطفال بصفة ‫خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم البالغين أيضا.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن مرض القوباء غالبا ما تسببه ‫بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والسبحية المقيحة.

وتتمثل أعراض القوباء في ‫احمرار الجلد وظهور بثور بها صديد، خاصة حول الفم والأنف، بالإضافة إلى ‫القشور والحكة والحمى وانتفاخ الخلايا اللمفية.

‫ويجب علاج مرض القوباء على وجه السرعة، نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة ‫بالتهاب الكلى.

ويمكن مواجهة المرض من خلال العلاج الدوائي مثل المضادات ‫الحيوية، إلى جانب الالتزام الصارم بقواعد النظافة الشخصية مثل استخدام ‫صابون طبي معقم وعدم استخدام مناشف مشتركة.