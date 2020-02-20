مرض جلدي يصيب الأطفال ويزيد خطر التهاب الكلى.. أعراضه وعلاجه
أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن القوباء مرض جلدي معد للغاية يصيب الأطفال بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم البالغين أيضا.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن مرض القوباء غالبا ما تسببه بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والسبحية المقيحة.
وتتمثل أعراض القوباء في احمرار الجلد وظهور بثور بها صديد، خاصة حول الفم والأنف، بالإضافة إلى القشور والحكة والحمى وانتفاخ الخلايا اللمفية.
ويجب علاج مرض القوباء على وجه السرعة، نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بالتهاب الكلى.
ويمكن مواجهة المرض من خلال العلاج الدوائي مثل المضادات الحيوية، إلى جانب الالتزام الصارم بقواعد النظافة الشخصية مثل استخدام صابون طبي معقم وعدم استخدام مناشف مشتركة.
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