دراسة طبية تحذر من أضرار الجينز الضيق

حذرت دراسة بريطانية حديثة نُشرت بدورية الأعصاب وجراحتها والطب النفسي Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry من خطورة ‫ارتداء الجينز الضيق "السكيني Skinny jeans" على صحة المرأة.

‫وأوضحت أن جينز "السكيني" الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يسمى "متلازمة الحيز/المقصورة Compartment syndrome" أي ‫زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، مما يؤدي ‫إلى تدهور سريان الدم.

وغالبا ما تحدث هذه المتلازمة في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات ‫وخدر.

كما يزيد ارتداء "السكيني" من احتمال الإصابة بداء "السيلوليت Cellulite" أي ظهور ‫نتوءات على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، وذلك بسبب تدهور ‫سريان الدم الناجم عن الضغط الذي يمارسه السروال على الجلد.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة، تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات ‫الجينز المريحة.