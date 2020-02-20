دراسة طبية تحذر من أضرار الجينز الضيق
حذرت دراسة بريطانية حديثة نُشرت بدورية الأعصاب وجراحتها والطب النفسي Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry من خطورة ارتداء الجينز الضيق "السكيني Skinny jeans" على صحة المرأة.
وأوضحت أن جينز "السكيني" الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يسمى "متلازمة الحيز/المقصورة Compartment syndrome" أي زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، مما يؤدي إلى تدهور سريان الدم.
وغالبا ما تحدث هذه المتلازمة في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات وخدر.
كما يزيد ارتداء "السكيني" من احتمال الإصابة بداء "السيلوليت Cellulite" أي ظهور نتوءات على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، وذلك بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط الذي يمارسه السروال على الجلد.
ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة، تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات الجينز المريحة.
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