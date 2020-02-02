الحب في زمن كورونا.. لا قبلات ولا أحضان لمنع انتقال الفيروس بروسيا

مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا المميت، نصحت الهيئة الرسمية الروسية للرقابة الصحية الجمهور بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان، وبارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة، في محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا الصيني إلى روسيا.

وفرضت روسيا قيودا على الحدود مع الصين -حيث بدأ تفشي الفيروس بمدينة ووهان- التي تربطها بها علاقات وثيقة.

وطالبت الهيئة الجمعة الشركات الروسية التي يعمل بها صينيون يقضون عطلات في بلادهم بمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستبقي على إغلاق حدودها البرية مع الصين أمام الأفراد والسيارات.

على صعيد متصل، ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد نقلا عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس كورونا داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت، وذلك بزيادة 45 حالة على اليوم السابق.

وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا، ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14 ألفا و380 حالة حتى الآن.

وفرضت مدينة ونتشو شرق الصين الأحد قيودا مشدّدة على تنقّلات سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، وأغلقت عددا كبيرا من طرقها الرئيسية في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يتفشى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كلّ أسرة أن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات.

وونتشو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصا، تبعد أكثر من ثمانمئة كلم عن مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأصبحت عمليا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي قيد الحجر الصحي.