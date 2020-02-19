‫كيف تستعمل قطرة الأذن‬؟

نصحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية‬ ‫بعدم استعمال قطرات الأذن وهي في حالة باردة، نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في حدوث دوار أو آلام في الأذن، ولذلك يجب حمل‬ ‫القارورة في اليد فترة من الوقت أو وضعها في جيب الجاكت قبل استعمالها.‬

‫ولكي تصل القطرات داخل القناة السمعية، فإنه يجب وضع الرأس على‬ ‫الجانب وسحب شحمة الأذن لأعلى، ولكن في حالة الصغار يجب مراعاة‬ ‫أن يتم سحب شحمة الأذن للخلف وأسفل حتى يتم معادلة الانحناء الطبيعي‬ للقناة السمعية.‬

‫وأضافت المجلة الألمانية أنه يتعين على المرء الانتظار بعض دقائق بعد‬ ‫وضع قطرات الأذن، ولكن ليس من المستحسن سد الأذن بقطعة من القطن لأنه‬ ‫يجب تهويتها جيدا حتى لا تتكاثر البكتيريا والجراثيم في الجو الدافئ‬ ‫والرطب.

كما يقتصر استعمال القطرات على الحالة التي تكون فيها طبلة‬ ‫الأذن سليمة، ما لم يصف الطبيب غير ذلك.‬