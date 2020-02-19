كيف تستعمل قطرة الأذن؟
نصحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية بعدم استعمال قطرات الأذن وهي في حالة باردة، نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في حدوث دوار أو آلام في الأذن، ولذلك يجب حمل القارورة في اليد فترة من الوقت أو وضعها في جيب الجاكت قبل استعمالها.
ولكي تصل القطرات داخل القناة السمعية، فإنه يجب وضع الرأس على الجانب وسحب شحمة الأذن لأعلى، ولكن في حالة الصغار يجب مراعاة أن يتم سحب شحمة الأذن للخلف وأسفل حتى يتم معادلة الانحناء الطبيعي للقناة السمعية.
وأضافت المجلة الألمانية أنه يتعين على المرء الانتظار بعض دقائق بعد وضع قطرات الأذن، ولكن ليس من المستحسن سد الأذن بقطعة من القطن لأنه يجب تهويتها جيدا حتى لا تتكاثر البكتيريا والجراثيم في الجو الدافئ والرطب.
كما يقتصر استعمال القطرات على الحالة التي تكون فيها طبلة الأذن سليمة، ما لم يصف الطبيب غير ذلك.
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