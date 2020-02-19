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بروز الكرش رغم اتباع نظام غذائي صحي.. على ما يدل؟

قصور الغدة الدرقية بسبب نقص هرمون ‫الثيروكسين الذي يتسبب ببطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ومن ثم ‫زيادة الوزن (غيتي)
قصور الغدة الدرقية بسبب نقص هرمون ‫الثيروكسين الذي يتسبب ببطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ومن ثم ‫زيادة الوزن (غيتي)

‫قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد ‫الصماء إن دهون البطن "الكرش" -التي تنشأ على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة- تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.

من جهته قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من ‫الطعام، أيضا تنذر بقصور الغدة الدرقية.

‫‫وأوضح أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون ‫الثيروكسين، والذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم ‫زيادة الوزن.

‫وإلى جانب زيادة الوزن، تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضا شحوب البشرة ‫وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز ‫وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية.

‫لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من ‫الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

المصدر : الألمانية
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