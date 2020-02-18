منها نوع من التمارين.. نصائح تقيك اكتئاب الشتاء وتحميك من الزكام

‫يعاني الكثيرون من الشعور بالتعب ‫والخمول في فصل الشتاء، كما أن هذا الفصل قد يزيد خطر الإصابة بنزلات البرد، فما العمل؟

وفي هذا الشأن، قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح ‫والإرشادات.

أولا: التغلب على الشعور بالتعب وزيادة الطاقة

1- تمارين الإطالة

‫تستهلك العضلات المشدودة المزيد من الطاقة، ومع إجراء تمارين إطالة ‫بسيطة يمكن تحسين مرونة العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين تدفق الدم ‫إلى العضلات.

2- ‫ترتيب الأغراض

‫عندما يكون المرء محاطا بالفوضى في كل مكان فقد يؤدي ذلك لاستهلاك ‫الكثير من طاقة الجسم، ولذلك ينصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.

3- ‫إيقاف الهاتف

‫يتعين على المرء إيقاف الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة على الأقل في ‫اليوم أو حتى ضبطه على وضع الطيران، فليس من الضروري أن يكون ‫المرء متاحا على مدار الساعة، ومن المفيد أيضا الابتعاد عن وسائل ‫التواصل الاجتماعي لفترة، وخلال هذه الفترة من الانقطاع يمكن الاستمتاع ‫بالمشي في الهواء الطلق أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب.

4- ‫تناول المزيد من المغنسيوم

‫يتأثر جسم الإنسان -خاصة النساء- بنقص عنصر المغنسيوم، والذي يظهر على ‫شكل التعب والعصبية والإرهاق، ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعين تناول ‫الأطعمة الغنية بالمغنسيوم، مثل الخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك.

‫5- ‫التعرض لضوء الشمس

‫من الأمور المهمة خلال فصل الشتاء التعرض لأشعة الشمس، ولذلك ينصح ‫بالخروج من المنزل كلما أمكن ذلك لتجنب نقص فيتامين "د"، وهو ما ينعكس على ‫القوة وتعزيز الحالة المزاجية للجسم.

ثانيا: الوقاية من نزلات البرد

1- ‫غسل الأيدي بانتظام

‫تنتشر مسببات الأمراض على مقابض الأبواب ودرابزين السلم في محطات المترو وغيرهما، وتنتقل هذه المسببات من الشخص المريض إلى السليم من خلال ملامسة مثل هذه الأشياء، ولذلك أوصت المجلة الألمانية بغسل الأيدي ‫بانتظام، وتجنب لمس العين والفم أو الأنف باليد إلا بعد تنظيفها.

2- ‫الابتعاد عن التوتر

‫يعمل التوتر على إضعاف الجسم وإنهاك الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذلك ‫يجب الاسترخاء والتحلي بالهدوء على الأقل خلال موسم انتشار نزلات البرد.

3- ‫النوم لمدة كافية

‫يساعد النوم على تجديد حيوية الجسم وتقوية الجهاز المناعي والحد من ‫التوتر، كما أنه يعد من الأمور المهمة جدا لمعظم العمليات الحيوية التي ‫تتم في الجسم، ونصحت المجلة الألمانية بالتخطيط للمهام اليومية بشكل جيد ‫للتمكن من النوم في الوقت المحدد.

4- ‫النظام الغذائي المتوازن

‫لا يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن يقي من الأمراض، ولكنه يساعد على ‫تقوية الجهاز المناعي وجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض، وينبغي أن يحتوي ‫النظام الغذائي على نسبة كافية من العناصر الغذائية المهمة، مثل ‫الفيتامينات والمعادن.