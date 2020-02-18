أغذية تخفف "الكرش" وتعزز عملية الأيض
تساعد أغذية معينة على التخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)، مثل عصير الخيار والشاي الأخضر والطماطم.
وقدمت مجلة "فرويندين" الألمانية قائمة بأهم الخضراوات التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي -أو ما يعرف بالأيض- في أجسامنا، مما يساعد في فقدان الوزن، ومنها:
1- البروكلي
يحتوي البروكلي على الكالسيوم الذي يساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى الكثير من فيتامين "سي"، وهي تركيبة جيدة جدا لتعزيز عملية الأيض والتخلص من الماء الزائد في الجسم.
2- الشمر
يعتبر الشمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف وحمض الفوليك، وتساعد الألياف الموجودة فيه على ربط المواد والأجسام غير المرغوب فيها بالأمعاء، وتخلص الجسم منها مع الفضلات.
3- الكرنب الأجعد
يحتوي هذا النوع من الكرنب على نسبة عالية من فيتامين "أي"، كما أنه يحتوي على جميع فيتامينات "بي" تقريبا، والكالسيوم الذي يساعد ارتباطه بفيتامين "سي" على تعزيز عملية الأيض.
4- الخيار
يتكون الخيار من 95% من المياه، ويمتاز بانخفاض السعرات الحرارية، ويحتوي على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات "أي" و"كي" و"سي"، كما أنه يساعد على ترطيب الجسم والتخلص من المواد غير المرغوب فيها.
5- الشمندر
يعزز الشمندر من وظائف خلايا الكبد والمرارة، وله تأثير جيد على عملية الهضم، وهو مدر للبول.
6- السبانخ
يوفر السبانخ للجسم حمض الفوليك مع العديد من الفيتامينات والمعادن، وكذلك الكلوروفيل المسؤول عن لون الورقة الخضراء، كما أن له تأثيرا جيدا على الهضم.
7- البصل
البصل غني بالمواد المضادة للأكسدة.
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