متى تكون القيلولة مضرة؟

قال الخبير الألماني هانز جونتر فييس ‫إن للقيلولة فوائد صحية جمة، حيث إنها تمتاز بتأثير إيجابي على ‫الجهاز القلبي الوعائي، وتساعد على تجديد النشاط والحيوية، وترفع القدرة ‫على التركيز وتحسن أداء الذاكرة.

‫وأضاف الباحث في مجال النوم أن القيلولة المفيدة للصحة ينبغي ألا تزيد ‫مدتها على 20 إلى 30 دقيقة وإلا فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، حيث إن النوم ‫لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى الدخول في المرحلة المعروفة باسم "نوم حركة ‫العين السريعة" (Rapid eye movement sleep)، أي مرحلة الأحلام.

‫وعند الاستيقاظ بعد هذه المرحلة يعاني المرء من الخمول واعتلال المزاج ‫وضعف التركيز، ويستغرق الأمر مدة طويلة حتى يستعيد نشاطه وتركيزه ‫مجددا.

‫كما أن القيلولة -التي تزيد مدتها على 20 دقيقة- تتسبب في مواجهة ‫صعوبات أثناء النوم ليلا.