حساسية مساحيق الغسيل.. أعراض وعلاج

قالت الجمعية الألمانية للحساسية‬ ‫والربو إن حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات تندرج ضمن ما تعرف بـ"الحساسية‬ ‫التلامسية"، وهي تحدث نتيجة لحساسية الجلد تجاه المواد الموجودة في‬ ‫مساحيق الغسيل والمنظفات مثل الإنزيمات والمواد العطرية والأصباغ.

‫وتتمثل أعراض حساسية مساحيق الغسيل في الطفح الجلدي، واحمرار وجفاف الجلد، ‫والحكة والتورم، وحرقان وألم بالموضع المصاب، وفي الحالات الشديدة قد يصل‬ ‫الأمر إلى حد الإصابة بضيق التنفس.‬

‫وأشارت الجمعية إلى أن علاج حساسية مساحيق الغسيل يتم بتناول مضادات‬ ‫الهستامين والمراهم المحتوية على الكورتيزون، مع مراعاة استخدام مساحيق‬ ‫الغسيل والمنظفات المخصصة لمرضى الحساسية.‬