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حساسية مساحيق الغسيل.. أعراض وعلاج

حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات تندرج ضمن ما تعرف بـ"الحساسية التلامسية" (الألمانية)
حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات تندرج ضمن ما تعرف بـ"الحساسية التلامسية" (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للحساسية‬ ‫والربو إن حساسية مساحيق الغسيل والمنظفات تندرج ضمن ما تعرف بـ"الحساسية‬ ‫التلامسية"، وهي تحدث نتيجة لحساسية الجلد تجاه المواد الموجودة في‬ ‫مساحيق الغسيل والمنظفات مثل الإنزيمات والمواد العطرية والأصباغ.

‫وتتمثل أعراض حساسية مساحيق الغسيل في الطفح الجلدي، واحمرار وجفاف الجلد، ‫والحكة والتورم، وحرقان وألم بالموضع المصاب، وفي الحالات الشديدة قد يصل‬ ‫الأمر إلى حد الإصابة بضيق التنفس.‬

‫وأشارت الجمعية إلى أن علاج حساسية مساحيق الغسيل يتم بتناول مضادات‬ ‫الهستامين والمراهم المحتوية على الكورتيزون، مع مراعاة استخدام مساحيق‬ ‫الغسيل والمنظفات المخصصة لمرضى الحساسية.‬

المصدر : الألمانية
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