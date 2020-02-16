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العنب يحارب الشيخوخة.. لماذا؟

مادة "ريسفيراترول" تعمل على تخفيف متاعب أمراض ‫الروماتيزم (غيتي)
مادة "ريسفيراترول" تعمل على تخفيف متاعب أمراض ‫الروماتيزم (غيتي)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو"‫ الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" (Resveratrol) تعد بمثابة سر الصحة ‫والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، ويعد العنب غنيا بها.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة ‫البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.

‫كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض ‫الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم ‫وتخفف الألم.

‫وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" ‫تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.

المصدر : الألمانية
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