انتحار صيني في السعودية بعد الحجر عليه بسبب كورونا

أعلنت مديرية الصحة في مدينة جدة غرب السعودية مساء السبت انتحار طالب مقيم بالمملكة بعد احتجازه في أحد المستشفيات للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت مديرية الصحة بجدة في بيان "أحد الطلاب المقيمين في المملكة (لم تكشف عن جنسيته) وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بوساطة الهلال الأحمر فجر الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية".

وأكدت المديرية في بيانها "اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وجرى وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية التي ظهرت صباح السبت وبينت عدم وجود أي إصابة بالفيروس".

وأشارت إلى أنه "تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، إلا أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة الغرفة بعد أن فك زر الأمان الخاص بالنافذة، عند الساعة 24:12 صباحا، وباشرت الجهات الرسمية والأمنية التحقيقات في الواقعة".

وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق السبت أن مقيما صينيا بالعقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر لم تسمها قولها "إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه اليوم السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى أن الصيني -الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس كورونا. في حين باشرت الجهات المختصة (التحقيق في) الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر بالصين مؤخرا وأدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف.