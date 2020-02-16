أيتها الحامل.. هذا العقار المحفز للولادة قد يؤدي لتمزق الرحم ووفاة المولود

في تقرير مشترك لصحيفة زود دويتشه وبايريشه روند فونك في ألمانيا، جرى الكشف عن تأثير خطر لعقار يشجع على الولادة الطبيعية. ورغم التأثيرات الجانبية فإن الدراسة كشفت عن لجوء العديد من العيادات لوصف هذا الدواء.

ووفقا لمسح أجرته جامعة لوبيك، فإن عقارا يدعى سايتوتيك Cytotec، ساهم في حدوث مضاعفات خطيرة لأمهات، وفي حالات نادرة تسبب هذا الدواء بحدوث حالات وفاة لمن تناولن هذا الدواء، بعد حدوث تمزق في الرحم لديهن.

وأظهر التحقيق الصحفي، الذي أعدته "زود دويتشه" بالتعاون مع بايريشه روند فونك، أنه رغم الآثار الجانبية الخطيرة للدواء، وصفت حوالي نصف العيادات في ألمانيا هذا الدواء للمريضات الحوامل.

وبحسب التقرير فإن عيادة واحدة من كل اثنتين في ألمانيا استخدمت في وقت من الأوقات هذا الدواء من أجل الحث على الولادة الطبيعية، وهو ما أدى إلى ولادة أطفال يعانون من تلف في الدماغ بسبب نقص الأكسجين الحاصل أثناء الولادة.

أيضا بسبب هذا الدواء توفي العديد من الأطفال في فرنسا وألمانيا، بحسب الدعاوى القضائية وأحكام المحاكم المختصة بهذا الأمر. وقالت الدراسة إن الأطباء وصفوا هذا الدواء بعد اكتشاف تأثيره بالمصادفة على تحفيز عضلات الرحم على التقلص والتمدد، حيث يؤدي هذا الانقباض إلى تسريع الولادة الطبيعية.

وبسبب نقص البيانات، فمن الصعب تقدير حجم المشكلة التي سببها استخدام هذا الدواء، الذي يستخدم في الأصل لعلاج المعدة.

وطالبت جهات طبية ألمانية بسحب دواء سايتوتيك فورا، ومنع الأطباء من استخدامه.

يذكر أن هذا العقار أثار جدلا عام 2006 وذلك بعد أن كشفت تقارير طبية استخدامه من قبل الأطباء في غير محله، قبل أن يسمح بإعادة استخدامه.