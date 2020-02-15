حمامات الساونا مفيدة للقلب

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ‫حمامات الساونا تعد صديقة للقلب، حيث إنها تعمل على تقوية الجهاز ‫القلبي الوعائي وتساعد على ضبط قيم ضغط الدم، ومن ثم تحدّ من خطر الإصابة ‫بقصور القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

كما تعمل حمامات الساونا على تقوية جهاز المناعة وتحارب هرمونات التوتر ‫النفسي، ومن ثم تساعد على الشعور بالاسترخاء.

‫وأضافت المؤسسة أن الساونا ليست ممنوعة على مرضى القلب، ولكن يتعيّن ‫عليهم أولا استشارة الطبيب المعالج للحصول على الضوء الأخضر منه قبل ‫استعمالها، كما ينبغي أن يحدد لهم الطبيب عدد مرات الذهاب إلى الساونا ‫وكذلك درجة الحرارة المناسبة لهم.

ويتعين على مرضى القلب أيضا الاستغناء عن الدش البارد أو الاستحمام في ‫حوض الثلج بعد الانتهاء من حمام الساونا، وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم ‫بشدة. وكبديل يمكن أخذ دش بماء فاتر لتبريد الجسم بشكل تدريجي.