‫الجزر مفتاح الرشاقة

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن‬ ‫الجزر يعد بمثابة مفتاح الرشاقة، حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن بفضل‬ ‫قلة سعراته الحرارية ومحتواه العالي من الألياف الغذائية التي تعمل على‬ ‫الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحارب نوبات الجوع الشديدة. ‬

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن 100 غرام من الجزر (نحو ثمرتين‬ ‫متوسطتين) تحتوي على 41 سعرا حراريا فقط. ‬

‫وأشارت "إن ستايل" إلى أن للجزر فوائد صحية أخرى، حيث إنه يعمل‬ ‫على خفض مستوى الكوليسترول، كما أنه غني بفيتامين "كي" والبوتاسيوم ‬‫والكاروتينات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة لصحة العين.‬

ويحتوي الجزر على نسب عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي من شأنها أن تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ويشتمل أيضا على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على دفع الغذاء عبر الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.