‫التغذية السليمة تعزز علاج السرطان‬

تمثل التغذية السليمة أهمية كبيرة لمرضى‬ ‫السرطان حيث إنها تعمل على تعزيز العلاج من خلال حماية المريض من‬ ‫الإصابة بسوء التغذية. ‬

‫وقالت خبيرة التغذية الألمانية نيكولا إريكسون إنه لا يوجد نظام غذائي‬ ‫خاص بمرضى السرطان، فالوضع يختلف من حالة لأخرى.‬

وتعمل التغذية السليمة على دعم العلاج ومنع الإصابة بسوء‬ ‫التغذية. وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية إيفا كيرشباوم أن سوء التغذية‬ ‫يعني فقدان الوزن بسرعة وبشكل غير مرغوب فيه كأن يفقد الجسم حوالي 5‬ ‫إلى 10% في غضون الأشهر الثلاثة إلى الستة الأخيرة.‬

وأشار خبير التغذية الألماني دانيال بوخهولتس إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن ما بين ربع إلى نصف المرضى‬ ‫لا يموتون بسبب السرطان، ولكن من عواقب سوء التغذية. وفي حالات كثيرة من‬ ‫السرطان يفقد المرضى الوزن أثناء العلاج، مما يجعل من الشفاء أكثر‬ ‫صعوبة لأن فقدان الوزن يؤدي إلى الضعف، ويصبح الجهاز المناعي الذي‬ ‫أصابته أكثر ضعفا. وبالتالي قد يتطلب الأمر خفض الجرعة الكيميائية، ومن‬ ‫ثم قد تصبح أقل فعالية.‬

‫‬‫وأشارت كيرشباوم إلى أنه بالإضافة إلى سوء التغذية وفقدان الوزن، يعاني‬ ‫مرضى السرطان من فقدان الشهية والغثيان والقيء أو فقدان حاسة التذوق.‬

‫كما يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب الورم والتهاب الفم أو‬ ‫حرقة المعدة أو صعوبات في البلع. وأحيانا يشعر المريض بالاشمئزاز من‬ ‫الطعام وبعض الأطعمة أو حتى الرائحة.‬

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‫‬‫متابعة الوزن‬‬

‫‬‫وينصح خبراء التغذية مرضى السرطان بمتابعة الوزن بانتظام وتجنب الأطعمة‬ ‫ذات الرائحة الشديدة مثل أنواع معينة من الجبن، وتناول الأطعمة المفيدة‬ ‫واللذيذة. ولمنع فقدان الوزن يمكن تعزيز الوجبة بمسحوق البروتين أو‬ ‫الكربوهيدرات.‬

‫وإذا كان تناول الطعام صعبا للغاية وإذا تم فقدان الكثير من الوزن،‬ ‫فيمكن الاعتماد على التغذية السائلة أو حتى التحول إلى التغذية‬ ‫الاصطناعية.‬