مرضى الروماتيزم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء، وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية.
لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا يجوز لهم تناول الملح بكمية تزيد على خمسة غرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ولهذا الغرض ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة كالبيتزا المجمدة.
ونظرا لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.
وأضافت الجمعية الألمانية أن الروماتيزم غالبا ما يقترن بأمراض أخرى، موضحة أن التهاب المفاصل الروماتويدي على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما ينطبق أيضا على التهاب الفقار الروماتويدي المعروف باسم داء "بيشتيرو".
وأضافت الجمعية أن الروماتيزم يرفع أيضا خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، مؤكدة على أهمية أن يخضع المرضى لفحوص دورية لاكتشاف الإصابة بهذه الأمراض في الوقت المناسب.
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