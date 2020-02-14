مرضى الروماتيزم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن ‫مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأصحاء، ‫وذلك لأن أجسامهم تستجيب للملح على نحو أكثر حساسية.

‫لذا يتعين على مرضى الروماتيزم الإقلال من الملح، حيث لا يجوز لهم تناول ‫الملح بكمية تزيد على خمسة غرامات يوميا، وذلك ‫وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

‫ولهذا الغرض ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ‫كالبيتزا المجمدة.

‫ونظرا لأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزيد في حال ارتفاع نسبة ‫الصوديوم وانخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذا يتعين على مرضى ‫الروماتيزم الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والموز ‫والأفوكادو والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.

وأضافت الجمعية الألمانية أن ‫الروماتيزم غالبا ما يقترن بأمراض أخرى، موضحة أن التهاب المفاصل ‫الروماتويدي على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية ‫الدموية، وهو ما ينطبق أيضا على التهاب الفقار الروماتويدي المعروف باسم ‫داء "بيشتيرو".

‫وأضافت الجمعية أن الروماتيزم يرفع أيضا خطر الإصابة بالتهاب دواعم ‫السن، مؤكدة على أهمية أن يخضع المرضى لفحوص دورية لاكتشاف الإصابة ‫بهذه الأمراض في الوقت المناسب.