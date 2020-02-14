تعرف إلى خبز الغيمة.. صديق الرشاقة

إذا كنت تهتم برشاقتك وصحتك، فيجب عليك مراقبة استهلاكك للخبز. ومما لا شك فيه أن الخبز يتمتع بمذاق شهي، غير أنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما قد يعرضك للسمنة إذا أكثرت من تناوله.

ولكن لا تحزن، فالبديل موجود. إذ بإمكانك أن تستبدل بالخبز التقليدي، ما يسمى خبز السحابة أو الغيمة (Cloud Bread) الذي يحتوي على نسبة شبه معدومة من الكربوهيدرات ويخلو من الدقيق.

يتكون هذا الخبز الخفيف من ثلاث مكونات فقط تجعله هشا ومنتفخا حتى بعد الخبز، تماما كالغيمة.

والأفضل من ذلك كله: أن خبز السحابة لا يحتوي على الكربوهيدرات، وبالتالي فهو وجبة خفيفة وشهية للذين يرغبون في إنقاص وزنهم، كما أنه مناسب للذين يعانون من حساسية من الغلوتين الموجود في الدقيق، بحسب ما نشره موقع "ديلش".

وتشتمل مكونات خبز الغيمة على: البيض، والجبن الكريمي، ومسحوق الخبز (بيكينغ باودر)، وبإمكانك إضافة العسل إلى الخليط إذا كنت ترغب في مذاق حلو قليلا. كما يمكنك تزيينه بإضافة القليل من الأعشاب مثل إكليل الجبل (روزماري) أو الكمون والكاري بحسب ما ترغب.

ويمكن استخدام الطريقة نفسها لإعداد السندويشات الصحية الصغيرة، بجعل الخبزة قاعدة يدهن عليها الجبن أو الزيتون أو تحضيرها كقطع بيتزا صغيرة.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هذا الخبز يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون لخلوه تقريبا من الكربوهيدرات، غير أنه لا يخلو من الخصائص الغذائية، إذ تحتوي كل حصة صغيرة منه على خمسين سعرة حرارية، وثلاثة غرامات بروتين، و0 غرام كربوهيدرات، و0 غرام سكر، وأربعة غرامات دهن، وغرامي دهن مشبع، وتسعين ميلغرام صوديوم.

كما يحتوي على فيتامينات مختلفة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين ب6، وفيتامين د، وكذلك يحتوي على الكالسيوم والنحاس، وحمض الفوليك والحديد والماغنيسيوم.

كما يمكن تخزين خبز الغيمة لمدة ثلاثة أيام في علبة محكمة الإغلاق، ولمدة أسبوع كامل في الثلاجة، دون أن يفسد.