بسبب فيروس كورونا.. شاهد كيف تحولت شنغهاي لمدينة أشباح

مع انتشار فيروس كورونا الجديد وارتفاع عدد الوفيات والإصابات في الصين أصبحت مدينة شنغهاي أشبه بمدينة أشباح، حيث أظهرت صور ومقاطع للفيديو كيف تحولت شوارعها المكتظة إلى شوارع فارغة وكيف أصبح إيقاع الحياة بطيئا.

وأصبحت الحركة في العاصمة الاقتصادية للصين والتي يزيد عدد سكانها على 24 مليون نسمة أشبه بالمتعطلة، وقد رصدت مجلة "لونوفال أبسرفاتور" الفرنسية في تقرير لها نشر أمس الأربعاء كيف أصبحت مدينة شنغهاي قبل وبعد انتشار فيروس كورونا.

وقال الصحفي لويس موريس إنه بالعودة إلى وقت غير بعيد كان مركز "بوند" يعج بالسياح الذين يأتون لتأمل برج لؤلؤة الشرق الواقع في قلب المركز المالي في شنغهاي، في حين كانت عربات المترو مزدحمة بالركاب، والشوارع مليئة بالمارة والسيارات.

شوارع مهجورة

لكن هذا المشهد كان قبل أن يعم الفزع أرجاء المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد تغير وجه شنغهاي تماما، وأصبحت الشوارع مهجورة تقريبا وعربات المترو شبه فارغة.

How incredibly empty Shanghai is due to the outbreak of the #coronavirus pic.twitter.com/GDytStZCxP — イチゴ (@Yukan00) February 12, 2020

وللحد من انتشار العدوى يجبر مسؤولو المدينة السكان على ارتداء أقنعة في الأماكن العامة.

وبحسب تقرير المجلة الفرنسية، فإنه منذ يوم الاثنين الماضي شهدت حركة مرور السيارات ارتفاعا طفيفا لكنها لا تزال بعيدة جدا عن الاختناقات المرورية المعتادة.

وفي المكاتب، ينصح مجلس المدينة أولئك الذين يأتون للعمل بتجنب تجمعات الموظفين من خلال اعتماد جداول زمنية متداخلة، كما ينصح بتجنب تناول الوجبات بين الزملاء الذين يجب عليهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينهم.

وتأتي هذه التحولات في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الصيني مشلولا إلى حد كبير على الرغم من استئناف خجول للعمل منذ بداية الأسبوع، حيث حرصت السلطات على تشجيع الموظفين على العمل من المنزل.

يشار إلى أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات وقائية مشددة في شنغهاي، وقال مسؤولون إنه سوف يتم منع من لا يمتلكون دليلا على إقامتهم أو عملهم في المدينة من دخولها.

إجراءات وقائية

وأفادت صحيفة بكين ديلي بأن السلطات في العاصمة الصينية عززت الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية، وطبقت" نظاما صارما للتسجيل" لرصد التحركات بالمدينة، بالإضافة إلى تنظم دوريات تتألف من متطوعين لتطبيق الإجراءات المشددة وإقامة نقاط دخول وخروج.

WATCH: Shanghai turn into a GHOST TOWN due to #Coronavirus



pic.twitter.com/HOkzh3gXYf — Wuhan Corona Virus News (@famous9_vlogs) February 7, 2020