شاهد.. الرئيس الصيني يزور مستشفى المصابين بكورونا

متخذا كافة الاحتياطات اللازمة، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بأول زيارة إلى مستشفى في العاصمة بكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث شدد على أهمية الدور الذي يلعبه مسؤولو الصحة خلال هذه الأزمة.

وعلى خلفية تهم موجهة لبعض المسؤولين في مقاطعة هوبي بالتقصير في مواجهة الفيروس، قال شي "أؤمن بأنكم ستقومون بمهمتكم المقدسة على أكمل وجه. وآمل أن يتمكن كل العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء البلاد من خوض حرب الدفاع هذه، (إن) هذه معركة الشعب ضد الوباء ويجب أن نبني ثقتنا وسننتصر في النهاية".

وتزيد الإجراءات الوقائية صرامة مع ارتفاع عدد المصابين داخل الصين إلى أكثر من 42 ألفا، فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من ألف شخص.

تحديات جسام تواجهها الصين -حكومة وشعبا- في التصدي لفيروس كورونا الجديد، خاصة مع النقص الحاد في المواد الطبية الأساسية مقابل استمرار ارتفاع أعداد المصابين به.