‫ما أسباب ظهور قشور على الجلد؟‬

قال الدكتور كريستوف ليبيش إن ظهور قشور‬ ‫على الجلد له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. ‬

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن ظهور قشور على الجلد يرجع في‬ ‫الغالب إلى جفاف البشرة الناجم عن قلة الرطوبة أو قلة الدهون أو‬ ‫الاستحمام بشكل زائد عن الحد، أو استخدام منتجات عناية خاطئة. ‬

‫وفي هذه الحالة ينبغي ترطيب الجلد باستخدام منتجات العناية المحتوية على‬ ‫مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو اليوريا أو البانثينول أو الألو‬فيرا، والابتعاد عن منتجات العناية المحتوية على مواد عطرية أو الكحول.‬

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقشر الجلد، فينبغي استشارة‬ ‫الطبيب نظرا لأن القشور قد ترجع إلى أحد الأمراض الجلدية مثل‬ ‫الصدفية أو التهاب الجلد العصبي أو الإصابة بالفطريات.‬