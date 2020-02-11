سودانيون في ووهان.. فيروس كورونا يحاصرهم وحلم العودة للوطن يداعبهم

أحمد فضل-الخرطوم تتناقص إمدادات المياه والغذاء بشكل حاد في مقار سكن الطلاب السودانيين وعائلاتهم في مدينة ووهان الصينية التي تعتبر معقل فيروس كورونا، في انتظار أن تدبّر حكومتهم في الخرطوم لإجلائهم على غرار باقي الجاليات العربية.

وفي الخرطوم، تقول وزارة الصحة الاتحادية إنها أكملت الاستعدادات اللازمة لاستقبال نحو 160 من السودانيين، ينتظر وصولهم خلال ساعات.

وقال مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بالوزارة بابكر المقبول -للجزيرة نت- إنه فور وصول الطلاب وإجراء الكشف السريري سيتم نقلهم لحجر صحفي في منطقة -رفض تحديدها لعدم الإزعاج- لكنه أكد أنها منطقة معزولة وهادئة.

وشدد المقبول أن الحجر الصحي ستقدم فيه كل الخدمات والاحتياجات اللازمة بما فيها الترويح، طوال فترة الحجر البالغة 15 يوما، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وطبقا للمسؤول فإن فريقا طبيا سيشرف على تقديم الرعاية الطبية ومتابعة حالتهم يوميا، وأكد أن وزارة الصحة أعدت فرقا لاستقبال العائدين من ووهان من لحظة هبوط الطائرة في مطار الخرطوم الدولي.

حصار وقلق

وتأخرت سلطات الحكومة السودانية في إجلاء رعاياها من ووهان, وبحسب عمر الطيب الطالب السوداني في المدينة الموبوءة بفيروس كورونا، فإن كل الدول العربية أجلت رعاياها وإنهم ظلوا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في انتظار إجلائهم.

ويشير الطيب في حديث للجزيرة نت إلى أن السودانيين في ووهان بدؤوا الحجر الصحي منذ 23 يناير/كانون الثاني الفائت، وعليه فقد تجاوزوا مدة الحجر المحددة بأسبوعين، ويؤكد أن آخر معلومات توفرت لديهم تقول إن عملية إجلائهم ستتم أخيرا يوم الأربعاء القادم.

وتمنى أن يكون إجلائهم يوم الأربعاء حقيقة، لأن الطلاب السودانيين وعائلاتهم محاصرون في مقار سكنهم ويعانون من نقص حاد في المياه والطعام، موضحا أنهم الآن يستخدمون مياه الصنبور للشرب بعد تسخينها.

ويشير إلى أن وضعهم النفسي بالغ السوء، بعد أن أكملوا تجهيز حقائبهم منذ أيام وتملكهم الملل في انتظار المغادرة إلى ذويهم في السودان.



في انتظار طائرة

وطبقا للطيب، فإنهم تواصلوا مع وزارتي الصحة والخارجية في الخرطوم والسفارة السودانية ببكين، وجميع هؤلاء أكدوا اكتمال الإجراءات اللازمة لمغادرة ووهان، حيث استعدت وزارة الصحة لاستقبالهم وتبقى أن توفر الخارجية طائرة لإجلائهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السودانية تعاقدت مع شركة طيران لإجلاء الطلاب السودانيين وأسرهم من مدينة ووهان، وتبقى تنسيق الأمر بين شركة الطيران والبعثة السودانية ببكين.

ويقول عمر الطيب إن ثمة سودانيين في مدن صينية أخرى مثل شنغهاي، لكن مغادرتهم للسودان لا تتطلب إجراءات معقدة مثل التي يواجهها نظراؤهم في ووهان، مبينا أن أي سوداني خارج ووهان كل ما عليه هو الذهاب مباشرة للمطار وسيتعين عليه فقط الخضوع للحجر الصحي بعد وصوله إلى الخرطوم.

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ويُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

أطفال عالقون

ويُطمئِن حسن حجاز طالب الدكتوراه في قسم المناعة السريرية بجامعة التونجي بووهان، بأن عدد السودانيين في المدينة البالغ 200 طالب -مع عائلاتهم- بخير حتى الآن، ولم تسجل أي إصابة بالفيروس القاتل بينهم.

لكنه يشير إلى أن الذين يعانون من أمراض الضغط والسكري يعيشون مشاكل تتعلق بالغذاء، موضحا أنه -على سبيل المثال- مصاب بالسكر ومضطر لتناول الأرز يوميا، وهو أمر خطر عليه لاحتواء الأرز على كربوهيدرات عالية.

ويؤكد أن من بين السودانيين العالقين في ووهان أطفال، وهو شخصيا يعرف حوالي 12 أسرة تابعة للطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.

ويبدي حجاز سعادته لأن الحظ خدمه لأنه تمكن من تسفير زوجته وطفليه يوم 5 يناير/كانون الثاني، قبيل الإعلان عن انتشار فيروس كورونا.

ويثني على الجهود التي تبذلها السفارة السودانية والقنصلية، لكن بحسب قوله فإن المشكلة تكمن ربما في ترتيبات الحكومة في الخرطوم.

مناشدات الأسر

والأسبوع الماضي، ناشدت أسر الطلاب السودانيين في ووهان الحكومة بالإسراع في إجلاء أبنائهم، أسوة بالدول التي أجلت رعاياها من هناك.

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان -الاثنين الماضي- بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين من مدينة ووهان إلى الخرطوم، وشدد على ضرورة أن تُنفذ العملية بتنسيق وزارتي الصحة والخارجية وسلطات الطيران المدني.

وتحت إلحاح أسرهم في السودان، يضطر الطلاب السودانيون في ووهان لطمأنة الأمهات والآباء عن طريق تطبيقات الواتساب، رغم صعوبة تشغيلها إلا عبر "في بي إن" (VPN).

ويقضي الطلاب المحاصرين في ووهان أوقاتا عصيبة وهم في الحبس الاضطراري في شققهم، خوفا من انتقال العدوى.