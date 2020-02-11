خبير صيني يبشر بنهاية كورونا في أبريل ويبكي على الطبيب الذي اكتشفه

قال المستشار الطبي للحكومة الصينية اليوم الثلاثاء إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته هذا الشهر وربما ينتهي بحلول أبريل/نيسان، وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

وبكى خبير الأوبئة تشونغ نانشان (83 عاما) -الذي اشتهر بمكافحة وباء سارس عام 2003 -خلال مقابلة مع رويترز- على الطبيب لي ون ليانغ الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار كورونا.

لكن تشونغ أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ قريبا مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.

وأضاف أن الذروة ستحدث منتصف فبراير/شباط أو أواخره يعقبها استقرار ثم تراجع، وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.

وقال في مستشفى تديره جامعة جوانغتشو الطبية حيث يعالج 11 مصابا بفيروس كورونا "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل/نيسان".

قلق

ورغم أن تصريحاته قد تخفف من حدة القلق العالمي بعد وفاة أكثر من ألف شخص وإصابة أكثر من أربعين ألفا كلهم تقريبا في الصين، فقد ثبت أن توقعاته السابقة لبلوغ انتشار الفيروس ذروته كانت سابقة لأوانها.

وقال تشونغ الذي ساهم في تحديد المآخذ على نظم الاستجابة بالحالات الطارئة في الصين خلال أزمة سارس عامي 2002 و2003 "نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى، وتلك مشكلة كبرى".

وأضاف أن ثمة تراجعا تدريجيا في حالات الإصابة الجديدة بإقليم جوانغدونغ الجنوبي وفي تشجيانغ وغيرهما. وقال "هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا".

س. من الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ كبار السن أم صغار السن؟



ج. يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا المستجد. ولكن قد يكون كبار السن والمصابون بالربو أو السكري أو أمراض القلب هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم حال التقطوا العدوى بفيروس #2019nCoV pic.twitter.com/vEgC3RoDii — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 10, 2020

كما أشاد بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، والتي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة.

ومن المعتقد أن منشأ الفيروس كان سوقا للمأكولات البحرية في ووهان أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعرضت السلطات أيضا للانتقادات بسبب تعاملها الصارم مع الطبيب الراحل لي الذي اعتقل بسبب نشر أخبار عن المرض قبل أن يصبح أشهر ضحاياه يوم الجمعة الماضي.

وقال تشونغ وهو يمسح دموعه "أغلب الناس يعتقدون أنه بطل الصين. وأنا فخور به فقد أبلغ الناس بالحقيقة نهاية ديسمبر/كانون الأول ثم توفي".

إحجام

وقال المستشار الطبي إن إحجام الحكومة عن تبادل المعلومات كان سببا في إطالة أمد أزمة سارس، لكنها تصرفت على نحو أفضل كثيرا في قضايا مثل الشفافية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

لكنه قال إن من الضروري بذل مزيد من الجهد بما في ذلك إنهاء تجارة الحيوانات البرية، وتحسين التعاون الدولي في تكنولوجيا الصحة وفي أداء مراكز السيطرة على الأمراض، وإنشاء نظام حراسة عالمي للتحذير من الأوبئة المحتملة.

س. هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟



ج. لا. المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات بل تقضي على الجراثيم فقط. ولكن إذا دخل مصاب بفيروس كورونا المستجد للمستشفى قد يعطى مضادات حيوية لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة.#2019nCoV pic.twitter.com/6ihhlnMPVW — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 9, 2020

من جهته قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم" وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وقال جيبريسوس في مستهل اجتماع بحضور أكثر من أربعمئة باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان "في ضوء وجود 99% من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".