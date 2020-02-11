حصيلة كورونا في الصين.. الوفيات تتخطى الألف والإصابات 42 ألفا

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنّ فيروس كورونا أودى حتى الآن بحياة 1011 شخصا على الأقلّ بعدما سجّل إقليم هوبي -بؤرة الوباء في وسط البلاد- 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.



وقالت السلطات الصحية في هوبي -الإقليم الذي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمته ووهان أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي- في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الفيروس أدى خلال الساعات 24 الماضية إلى وفاة 103 أشخاص وإصابة 2097 آخرين.



وبعد هذه الأرقام، ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في الصين إلى ما لا يقلّ عن 42.2 ألفًا حسب أرقام الحكومة الصينية. أما خارج الصين فسجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.



وفي العامين 2002 و2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا الجديد إلى نفس السلالة الفيروسية، أرواح 774 شخصا في العالم أجمع.



وفي أول ظهور علني له منذ بدء انتشار الوباء، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الاثنين مستشفى في بكين يتعالج فيه المصابون بالفيروس. وخلال الزيارة التي وضع فيها كمامة، دعا شي إلى اتخاذ تدابير "أكثر قوة وحزما" ضد الوباء.



وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا، واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.



ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.



من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تسجيلَ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت الوكالة في تغريدة عبر تويتر أن الحالة الجديدة من الجنسية الهندية، وأن جميع الحالات المسجلة مستقرة، عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة.