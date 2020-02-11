القصة الغامضة لصحفي صيني حذر في تسجيل مصور من ضعف التعامل الطبي مع فيروس كورونا.. قبل أن يختفي

قال شين كوشي -وهو صحفي صيني زار مركز تفشي فيروس كورونا- إن الإمدادات في مناطق العدوى بفيروس كورونا غير كافية.

وأضاف قبيل اختفائه يوم الجمعة إن عدد الأطباء قليل قياسا بعدد المرضى، مؤكدا وجود كثير من المشاكل في التعاطي مع المصابين بالفيروس.



وقال شين "الأقنعة والملابس الواقية والإمدادات لا تكفي، والأهم من ذلك أنها لا تفي بالغرض ولا التشخيص. كل ما يمكنك فعله هو عزل نفسك في المنزل. إذا كان لديك اختبار فإنك بحاجة إلى سرير بالمستشفى، وإذا لديك سرير فلابد أنك بحاجة إلى طبيب، وإذا كانت هناك صفوف طويلة من الناس ملقاة هناك ولا يوجد طبيب، فلا فائدة من الكذب هناك، لذلك لا تزال هذه المشكلة خطيرة للغاية، ولا يزال هناك الكثير من المشاكل التي لم يتم حلها".



وأضاف أن المستشفيات التي أقيمت من أجل المصابين بفيروس كورونا لا تناسب هذا النوع من الأزمات. وأشار إلى أن السلطات لا تعزل المصابين عن الآخرين بشكل صحيح، على حد قوله.

فـ "هناك نوعان من الأشخاص هنا.. المرضى الذين أصيبوا بالعدوى والذين لم يصابوا به، وإذا لم تفصلهم في منطقتين معزولتين تمامًا عن بعضهما، فهناك إمكانية للتلوث المتبادل. مستشفى الإيواء هذا مشابه بوضوح للمستشفيات المؤقتة التي تقام عند حدوث الزلازل والفيضانات، ولكن هذا النوع من المستشفيات لا يناسب المرضى المصابين بالعدوى".

شرارة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين قد يكون شرارة ستتحول إلى حريق كبير. وتزامن ذلك مع وصول فريق من خبراء المنظمة إلى بكين لاستطلاع التطورات بشأن انتشار الفيروس. ويعقد وزراء الصحة الأوروبيون اجتماعاً طارئاً الخميس في بروكسل لمناقشة سبل مكافحة الداء.

وقد نبه المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وجود حالات مثيرة للقلق لتفشي فيروس كورونا الجديد خارج الصين، بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إليها.

وقال في تغريدة على تويتر إن اكتشاف عدد قليل من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى، وإن "ما نراه ليس سوى رأس جبل الجليد". كما حذر من تسارع وتيرة انتشار الوباء خارج الصين، ودعا جميع البلدان إلى عمل إستراتيجية الاحتواء استعدادا لاحتمال وصول الفيروس.



وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 شخصا، حسب ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 42 ألفا.