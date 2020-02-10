باحث فرنسي: الحصول على علاج كورونا قد يستغرق عامين

تعمل فرق بحث عديدة حول العالم لفهم فيروس كورونا بشكل أفضل وتحديد علاج فعال له، وتطوير لقاح لتخليص العالم من الوباء الذي انتشر من الصين منذ أقل من شهرين، وقد تجاوزت إصاباته أربعين ألفا وقاربت الوفيات الألف في جميع أنحاء العالم. ولإلقاء مزيد من الضوء على مسبب هذا الوباء، أجرت الصحفية ناتالي راولين مقابلة لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، تحدث فيها البروفيسور أرنو فونتاني رئيس وحدة البحث والخبرة في علم الأوبئة من الأمراض الناشئة في معهد باستور بباريس، وتناول مختلف الأعمال العلمية الجارية للقضاء على وباء فيروس كورونا.

وقال البروفيسور إن افتراضات قوية للغاية أصبحت متوفرة عن هذا الفيروس، بحيث قدّر متوسط فترة حضانته بستة أيام أو 12 يوما كحد أقصى، مما يعني أن الحجر الصحي لمدة 14 يوما الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والمطبق على العائدين من مناطق الإصابة، كاف للكشف عن المصابين به.

كما أن طريقة انتقاله أصبحت أكثر وضوحا، إذ يقدر اليوم أن المصاب به يصيب اثنين آخرين في حالة عدم وجود تدابير وقائية، كارتداء القناع والعزل السريع.

ولذلك يرى فونتاني أنه بإسقاط معدل التكاثر إلى أقل من 1، سيكون الوباء تحت السيطرة. كما اتضح أن المريض لا يكون معديا إلا من اللحظة التي تظهر فيها أعراض المرض عليه كالحمى والسعال وصعوبة التنفس.