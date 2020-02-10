السباحة.. سلاحك لإنقاص الوزن

قال المعهد الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫السباحة تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن، حيث إنها تساعد على حرق الدهون ‫والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.

‫وأوضح المعهد الألماني أن السباحة لمدة 30 دقيقة، تساعد على حرق ‫نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ‫ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة.

‫ولتحقيق نتائج ملموسة، تنبغي السباحة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات ‫أسبوعيا.