السباحة.. سلاحك لإنقاص الوزن
قال المعهد الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن السباحة تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن، حيث إنها تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.
وأوضح المعهد الألماني أن السباحة لمدة 30 دقيقة، تساعد على حرق نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة.
ولتحقيق نتائج ملموسة، تنبغي السباحة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
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