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السباحة.. سلاحك لإنقاص الوزن

السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق ‫نحو 350 سعرا حراريا (بيكسلز)
السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق ‫نحو 350 سعرا حراريا (بيكسلز)

قال المعهد الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن ‫السباحة تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن، حيث إنها تساعد على حرق الدهون ‫والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.

‫وأوضح المعهد الألماني أن السباحة لمدة 30 دقيقة، تساعد على حرق ‫نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ‫ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة.

‫ولتحقيق نتائج ملموسة، تنبغي السباحة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات ‫أسبوعيا.

المصدر : الألمانية
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